Carmen Tănase a dezvăluit că toată viața s-a luptat cu kilogramele în plus și din această cauză a ținut în permanență dietă. Ea a recunoscut că a încercat tot felul de regimuri de slăbit, însă, din păcate, majoritatea nu au avut rezultatul dorit.

„Tot timpul am ținut. Am ținut toate dietele posibile. Nu cred că există dietă să nu o fi ținut-o. «Aiurea în tramvai». Degeaba. Am ținut și unele care au funcționat, dar după ce s-a terminat dieta, s-au pus la loc kilogramele. E stres mult. Din cauza aceasta. Dacă aș scăpa de stres… Dar cum? Nu prea ai cum să scapi!”, a spus Carmen Tănase, pentru viva.ro.

A consumat doar mozarella cu roșii

Îndrăgita actriță a spus că nu alocă foarte mult timp mâncatului și că în ultima perioadă a consumat doar mozarella cu roșii.

„În ultima vreme, cine mă aude s-a săturat, că mănânc doar mozarella cu roșii. Pentru că se mănâncă foarte repede, nu am timp să stau la masă să mănânc. Când mă duc la un restaurant este altceva, dar acasă mănânc mai mult cu capul în frigider. Nu pierd timpul acasă să mănânc. Nu mă așez la masă, consider altceva mult mai important”, a mai spus Carmen Tănase.

Jurământul pe care și l-a făcut Carmen Tănase

Perioada următoare se anunță a fi una foarte încărcată pentru Carmen Tănase, care este extrem de încântată.

”Avem pe țeavă, ca să zic așa, două spectacole de teatru, două filme, serialul acesta, spectacolele pe care le joc deja, turnee, deplasări… E de muncă, mulțumim lui Dumnezeu, să fie așa mereu. Dar nici nu mai vreau să stau degeaba. Mi-a ajuns cât am stat în casă, închiși. Nu mai vreau”, a spus Carmen Tănase.

Ea a povestit că în perioada pandemiei s-a speriat foarte tare, și a crezut că niciodată nu ne vom mai reveni.

„Și am jurat atunci că niciodată nu o să mă mai plâng că sunt obosită sau că am prea multă treabă. Că s-a mai întâmplat să mă plâng „Aoleu, că nu mai pot’. Nu mai e cazul. E bine așa cum este.”, a declarat Carmen Tănase.

Carmen Tănase a împlinit pe 18 ianuarie, vârsta de 62 de ani. Actrița este iubită și apreciată de publicul din România, mai ales pentru producțiile ca Inimă de țigan, Moștenirea, Regina sau Pariu cu viața. Cea mai recentă producție în care poate fi urmărită Carmen Tănase este serialul „Clanul”, unde joacă rolul Luminiței Achim, mama lui Tudor Achim, un polițist infiltrat în mafia din București.