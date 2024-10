Oana Pellea a răbufnit. Mai mulți urmăritori și persoane publice s-au revoltat după fotografia publicată de Alina Ceușan pe Instagram. În urma acestor reacții, poza respectivă a dispărut de pe rețeaua de socializare.

În fotografia respectivă, ea stătea cu picioarele ridicate pe balustrada balconului de la Teatrul Odeon. Poza a atras mai critici din partea mai multor persoane. Printre ei se numără și Florin Ghioca, fotograful Teatrului Național „I. L. Caragiale” București.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, el a scris că „balustrada cu pricina e destul de înaltă”.

Postarea lui Florin Ghioca poate fi vizualizată aici. Mai mulți urmăritori i-au dat dreptate.

De exemplu, actrița Oana Pellea a comentat la postarea respectivă și a subliniat că ceea ce s-a întâmplat este „o rușine”.

Într-o postare separată, ea a scris că recunoaște balconul, fiind vorba despre cel unde, pe vremuri, a stat domnul Alexandru Paleologu împreună cu domnul Octavian Paler.

„O persoană de sex feminin, “influencer” de profesie, nu dau nume pentru ca NU doresc sa i fac reclama, a postat o fotografie, pe o rețea socială, in care isi etaleaza picioarele ridicate pe balustrada unui balcon dintr o sala renumită de spectacol… E un selfie de picioare… dizgratios, nesimtită postare. Nu ma interesează ca nu era un spectacol de teatru ci un eveniment de “fashion”.

Am recunoscut balconul…Exact acolo, pe vremuri, a stat Domnul Alexandru Paleologu impreună cu Domnul Octavian Paler, îmbrăcati elegant, in semn de respect pentru sala de teatru si pentru actori. Stiu, pentru ca eu i am invitat la premiera cu “Noaptea furtunoasa” in regia lui Mihai Măniuțiu. Pe balustrada unde persoana si a trantit ostentativ pantofii…candva au trecut mainile lui Octavian Paler, Alexandru Paleologu, Lucian Pintilie, etc, etc…

Am inteles ca a vrut sa provoace, am inteles ca isi face reclama cu o postare nesimțită…si totusi…câtă lipsa de bun simț, educație, cât prost gust, câtă vulgaritate … Daca persoana respectiva imi citește postarea ( m as mira) ii spun atat: SA VA FIE RUSINE! Postarea am văzut-o pe pagina Florin Ghioca – Theatre Photographer. Nu cunosc personal “duduia” (Slava Domnului) si nici nu doresc sa o cunosc”, a scris actrița pe Facebook.