În urmă cu trei zile, Alina Ceușan a postat o imagine pe rețelele sociale care a stârnit controverse. Influencerița a surprins o fotografie cu picioarele sale așezate pe balustrada unui balcon de la Teatrul Odeon, ceea ce a generat numeroase reacții negative, inclusiv din partea Oanei Pellea. Ca urmare a acestor critici, Alina a decis să șteargă fotografia și să-și exprime regretul, oferind scuze publice.

Influecerița a menționat că a șters fotografia respectivă din galerie la sugestia unor urmăritori. A explicat că nu a făcut acest lucru pentru a ascunde un gest necugetat, ci pentru că și-a dat seama că nu era potrivit să posteze sau să facă ceva de genul acesta. Alina Ceușan a admis că a fost o greșeală și și-a asumat responsabilitatea, precizând că nu a perceput situația în acel moment. A înțeles acum că nu a fost un gest frumos și că nu se va mai repeta.

„Menționez că am șters fotografia respectivă din galerie la sugestia unora dintre voi. Nu am făcut-o să ascund un gest negândit, ci pentru că mi-am dat seama că nu e de postat sau făcut așa ceva. Fiecare om își are greșelile lui și, cu siguranță, era o lecție de învățat. În urma valului de comentarii la această postare, menționez că nu mi-am dorit să jignesc pe nimeni.



Ulterior, într-o altă postare, influencerița a precizat că respectă teatrul și că îi pare rău pentru gestul făcut.

Un număr semnificativ de urmăritori, precum și diverse persoane publice, și-au exprimat nemulțumirea față de fotografia postată de Alina Ceușan pe Instagram. Ca urmare a acestor reacții, imaginea a fost ștearsă de pe platforma de socializare.

În imaginea respectivă, Alina Ceușan se afla cu picioarele ridicate pe balustrada balconului de la Teatrul Odeon, ceea ce a generat numeroase critici din partea mai multor persoane. Printre cei care și-au exprimat opinia se numără și Florin Ghioca, fotograful Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București.

Acesta a comentat într-un mesaj pe Facebook, menționând că „balustrada cu pricina este destul de înaltă”.

Postarea lui Florin Ghioca poate fi văzută mai jos. Mulți dintre urmăritorii săi i-au susținut punctul de vedere.

De exemplu, actrița Oana Pellea a lăsat un comentariu la acea postare, evidențiind că incidentul este „o rușine”. Într-o postare sepratată, ea a menționat că recunoaște balconul, explicând că este acela unde, în trecut, domnul Alexandru Paleologu a stat alături de domnul Octavian Paler.

„O persoană de sex feminin, “influencer” de profesie, nu dau nume pentru ca NU doresc sa i fac reclama, a postat o fotografie, pe o rețea socială, in care isi etaleaza picioarele ridicate pe balustrada unui balcon dintr o sala renumită de spectacol… E un selfie de picioare… dizgratios, nesimtită postare. Nu ma interesează ca nu era un spectacol de teatru ci un eveniment de “fashion”.

Am recunoscut balconul…Exact acolo, pe vremuri, a stat Domnul Alexandru Paleologu impreună cu Domnul Octavian Paler, îmbrăcati elegant, in semn de respect pentru sala de teatru si pentru actori. Stiu, pentru ca eu i am invitat la premiera cu “Noaptea furtunoasa” in regia lui Mihai Măniuțiu. Pe balustrada unde persoana si a trantit ostentativ pantofii…candva au trecut mainile lui Octavian Paler, Alexandru Paleologu, Lucian Pintilie, etc, etc…

Am inteles ca a vrut sa provoace, am inteles ca isi face reclama cu o postare nesimțită…si totusi…câtă lipsa de bun simț, educație, cât prost gust, câtă vulgaritate … Daca persoana respectiva imi citește postarea ( m as mira) ii spun atat: SA VA FIE RUSINE! Postarea am văzut-o pe pagina Florin Ghioca – Theatre Photographer. Nu cunosc personal “duduia” (Slava Domnului) si nici nu doresc sa o cunosc”, a scris actrița pe Facebook.