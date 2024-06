Rodica Mandache a vorbit despre legătura ei cu Florin Piersic. Ea a precizat că, în ciuda parteneriatului lor îndelungat pe scenă, între ei s-a dezvoltat o relație mai profundă.

Rodica Mandache este o actriță extrem de apreciată la Teatrul Național și la Odeon. Aceasta este cunoscută pentru numeroasele ei roluri de impact. În 2017, a fost distinsă cu Premiul UNITER pentru cea mai bună interpretare într-un rol secundar.

Cu o carieră impresionantă de peste 50 de ani în teatru și film, Rodica Mandache a colaborat cu numeroase mari personalități ale scenei și ecranului. Inclusiv alături de Florin Piersic.

Rodica Mandache și marele actor au fost colegi în spectacolul teatral „Visul unei nopți de iarnă”, iar Mandache l-a caracterizat pe Piersic drept un „semizeu”.

Ea a dezvăluit că relația lor a depășit cu mult cea profesională, subliniind aspecte personale ale acestei colaborări.

Rodica Mandache are o profundă afecțiune pentru legendarul actor. De asemenea, consideră că sentimentele reciproce au fost prezente. Acest lucru se întâmplă adesea între partenerii de scenă.

În cadrul unui interviu, aceasta a fost întrebată dacă și-ar fi dorit ca relație dintre ei doi să fie mai mult decât profesională.

Ea a adăugat că îl iubește profund și acum, menționând că Piersic a avut sentimente pentru toate partenerele sale.

Actrița a comparat menținerea unei relații de lungă durată cu păstrarea unui băiat care te iubește sau îți face curte. A descris-o ca pe ceva abstract și durabil în timp.

De când a colaborat cu marele actor, Rodica Mandache a remarcat că acesta are capacitatea de a eleva nivelul profesional al partenerelor sale de scenă.

Actrița a adăugat că colaborarea lor în piesa „Visul unei nopți de vară” a reprezentat un moment de cotitură în cariera sa, elevându-i reputația artistică la un nivel superior.

“Nu e prietenie, este chiar o dragoste fierbinte. Florin Piersic nu seamănă cu ceilalți oameni, este un semizeu. Dacă o actriță era partenera lui i se întâmpla ceva nebănuit. Toate partenerele lui au strălucit pentru că el le era alături.

Până să joc cu el în Visul unei nopți de vară eram o actriță bună, drăguță, cu viitor. Unii spuneau că sunt și talentată.

După ce am jucat cu el pur și simplu am fost ridicată sus, la etajul cel mai înalt. Acolo am rămas datorită piesei. Viața mea s-a schimbat”, a spus actrița în cadrul unui interviu pentru Unica.