Acum câteva zile, Alina Ceușan a postat pe Instagram o fotografie în care își ținea picioarele pe balustrada lojei în care se afla, la Teatrul Odeon. Imediat, gestul ei a stârnit numeroase comentarii critice, printre cei care i-au atras atenția numărându-se și actrița Oana Pellea.

După izbucnirea scandalului, Alina Ceușan a revenit cu un mesaj în care și-a cerut scuze, dar acest lucru nu a oprit atacurile din partea oamenilor. Oana Pellea a făcut la rândul ei o postare în care a făcut apel la toți cei care nu sunt de acord cu gestul Alinei să nu o mai jignească și să folosească un limbaj adecvat.

Rog comentatorii să nu facă atac la persoană respectivă. Pot comenta atitudinea acestei persoane, așa cum am făcut și eu. Vă rog fără insulte și jigniri. Se poate lua atitudine și într-un mod civilizat. Mulțumesc”, a fost mesajul Oanei Pellea.

Oana Roman a intervenit în scandalul generat de postarea Alinei Ceușan, criticând persoanele care o jigneau.

Oana Roman a continuat, afirmând că adresarea într-o manieră agresivă nu este altceva decât un comportament primitiv.

Cu toate acestea, Oana Roman nu îi critică doar pe cei care au jignit și au avut reacții nepotrivite, ci și pe Alina Ceușan, pentru modul în care a formulat mesajul prin care și-a cerut scuze.

La scurt timp după ce criticile au început să apară, iar Oana Pellea i-a atras atenția publicului, fără a-i menționa numele, Alina Ceușan și-a cerut scuze și a șters fotografia de pe Instagram.

„În urma valului de comentarii de la această postare, menționez că nu mi-am dorit să jignesc pe nimeni. Deși a fost într-un alt context, este într-o lojă de teatru. Recunosc acum, a fost o greșeală și mi-o asum, nu am văzut-o așa la momentul respectiv, înțeleg, într-adevăr, că nu e un gest frumos și nu se va mai repeta”, a fost comentariul scris de Alina Ceușan la postarea respectivă, pe care a șters-o ulterior.

Alina Ceușan a menționat că nu a dorit să supere pe nimeni prin postarea sa și că nu a luat în considerare posibilitatea ca cineva să se simtă deranjat de gestul ei, subliniind că scopul fotografiei a fost strict artistic.

„Menționez că am șters fotografia respectivă din galerie la sugestia unora dintre voi. Nu am făcut-o să ascund un gest negândit, ci pentru că mi-am dat seama că nu e de postat sau făcut așa ceva. Fiecare om își are greșelile lui și cu siguranță era o lecție de învățat”, a mai scris influencerița, pe Instagram.