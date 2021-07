Unul dintre cei mai iubiţi actori din România a povestit cum a fost la un pas de moarte!

Este vorba despre Adrian Nartea, actorul principal din serialul “Vlad”, care a trecut prin probleme serioase de sănătate după ce i-a fost găsit o tumoare în spatele ochiului stâng, cu o lungime de 4 cm.

Diagnosticul l-a marcat pe viață pe actorul de 39 de ani, care a vorbit pentru prima oară despre asta abia acum, după 4 ani de când a început chinul, în cadrul podcast-ului “Acasă La Măruță”.

“Totul a început acum 4 ani, când aveam urechea stângă înfundată, efectiv, și nu știam de ce. Făceam aerosoli și ORL-iștii spuneau că am urechea înfundată pentru că am deviație de sept. Mi-au zis să fac o operație de deviație de sept. (…)

Am fost la vreo trei sau patru medici, toți au zis același lucru. Am zis bine, hai să mă operez. (…). Mai erau niște simptome, când mergeam la dentist și stăteam cu gura deschisă foarte mult, când o închideam, mă furnica foarte tare pe dedesubt, pe partea stângă, în interior.

După am asociat. (…) Mama, când i-am spus, mi-a zis să fac un RMN. Tot mama mi-a trimis după câteva zile un mail în care îmi spunea că au găsit o formațiune care e intra-craniană, să nu-mi fac probleme, să stau liniștit. Mie nu-mi venea să cred. De ce nu m-a sunat, de ce mi-a trimis mail. Probabil a vrut să evite conversația. Am înțeles că am o tumoare în cap, în spatele ochiului”, i-a povestit Adrian Nartea lui Cătălin Măruţă.