VLAD mută acțiunea și provocările pline de adrenalină de pe ecran în viața reală. Echipa serialului VLAD are o supriză de proporții pentru fanele serialului: un salt cu parașuta pentru doamnele și domnișoarele curajoase, alături de protagonistul VLAD, Adrian Nartea.

„Nu am mai sărit cu parașuta niciodată și sunt curios să văd cum este. Eu sunt foarte îndrăzneț când vine vorba de lucruri de genul acesta și iubesc sporturile în general. Abia aștept să mă arunc în gol, nu am emoții, vorbesc foarte serios. S-ar putea să am emoții atunci, când va trebui să mă arunc de la înălțime, însă am încredere în profesioniștii de la TNT Brothers, ei mă vor ghida și mă vor ajuta să scap de emoții. Sper să fie soare, să ne ajute și vremea. Mă bucur și pentru că voi cunoaște una dintre doamnele sau domnișoarele care urmăresc VLAD – sunt curios să văd cine va fi câștigătoarea care este destul de curajoasă astfel încât să sară alături de mine.” spune Adrian Nartea

Fanele serialului VLAD se pot înscrie în concursul desfășurat pe site-ul vlad.protv.ro, în perioada 11 și 25 martie, completând un formular pe care îl găsesc în cadrul secțiunii „concurs”. Câștigătoarea se va bucura de o sesiune de skydiving oferită de TNT Brothers și echipa VLAD și va pleca acasă cu amintiri de neuitat și o înregistrare video din timpul saltului.

Saltul cu parașuta va fi executat de la 4000 de metri, în tandem cu un profesionist TNT Brothers, iar doamnele și domnișoarele pot afla mai multe detalii despre concurs accesând site-ul vlad.protv.ro.

Telespectatorii sunt gata să trăiască momente pline de acțiune și adrenalină alături de personajele serialului VLAD, urmărind noul sezon al serialului, în fiecare luni, de la 20:30, PRO TV!

