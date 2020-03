Se pare că majoritatea actorilor au practicat și încă mai multe sporturi pentru a se menține în formă.

Protagonistul serialului VLAD, Adrian Nartea, este pasionat de sporturi și practică sport de performanță din clasa a V-a.

„Am început cu handbal, apoi din clasa a IX-a am jucat volei de performanță la Brașov, iar acum practic Snowboard, Squash și alergare.”

Olimpia Melinte a practicat și ea, de-a lungul timpului, mai multe sporturi.

„Este foarte greu să vorbesc despre ce sport îmi place mai mult, am făcut handbal, scrimă, gimnastică, iarna merg la schi și iubesc dansul sportiv. Dacă ar fi să aleg unul cred că mi-ar fi greu, poate când merg la cursurile de dans mă simt cel mai bine, dar și energia de pe pârtie îmi aduce bucurie, pentru că îmi place viteza, adrenalina pe care o simt când cobor muntele cu schiurile în picioare. Aș îndemna pe toată lumea să facă mișcare, este cea mai simplă metodă de relaxare și de a te conecta la nevoile corpului tău.”

Victoria Răileanu practică yoga, pentru că o liniștește, dar merge și la sală, alternând cele două activități.

„Am descoperit yoga acum 7 ani, dar nu merg constant, ci alternez yoga cu sala. În perioada aceasta, de exemplu, fac yoga acasă, pentru că cel mai mult îmi place să fiu singură când fac asta. Îmi place yoga pentru că este foarte liniștitoare, dar depui și efort în același timp. Îmi simt corpul foarte ușor după o sesiune de yoga.”

George Piștereanu practică sporturi de la vârsta de 5 ani, când mergea la dansuri, iar lista de sporturi practicate până în prezent este interminabilă.

„Am început cu dansuri sportive, de societate, populare, după care am făcut înot de performanță, baschet, fotbal, cățărări, schi, snowboard, water ski, windboard, karate, box… Am făcut cam toate sporturile posibile, iar asta mi-a fost de ajutor, atât în viața personală cât și pe platourile de filmare.”

Scenaristul serialului face a crescut făcând sport

Scenaristul serialului VLAD, Anghel Damian, spune că a crescut făcând sport și își petrece majoritatea momentelor din afara profesiei pe terenurile de sport.

„Am început cu patinaj, apoi am făcut fotbal 12 ani, tir sportiv 1 an, am jucat baschet de performanță la Steaua, iar în clasa a XII-a chiar am cochetat serios cu ideea de a merge în continuare pe drumul acesta. Până la urmă am ales actoria și nu mai e loc de regrete, dar încerc să îmi potolesc setea de mișcare profitând de fiecare moment liber pentru a face sport. În ultima vreme merg la tenis, e noua mea pasiune.”

