La 54 de ani, actrița Jennifer Aniston simte atât de multă presiune să se antreneze energic, pentru a arăta ca la 20 de ani, încât a ajuns să se accidenteze.

„Când te gândești constant că „trebuie neapărat să fac 45 de minute de cardio, altfel nu va fi un antrenament bun”, poate fi descurajant”, a declarat Aniston pentru InStyle. „Am crezut asta atât de mult timp, încât am ajuns la epuizare”, a mărturisit actrița, potrivit PageSix.

Vedeta serialului „Friends” crede că există o parte bună în a „simți epuizare” în timpul activității fizice, dar că această mentalitate periculoasă face mai mult rău decât bine. „Finetoterapeutul meu mi-a dat o păpușă Barbie acoperită cu bandă Kinesio”, a spus Aniston, explicând că scopul a fost „de a vedea fiecare accidentare pe care am suferit-o în ultimii 15 ani”.

Cu programul ăsta, poți începe blând

„În mintea noastră ne gândim că nu obținem rezultate fără suferință. Că trebuie să facem sport de trei ori pe zi. Cu programul ăsta, poți începe blând”, mai spune Jennifer Aniston. Actrița a recunoscut că s-a forțat prea mult în trecut și de atunci a apelat la programul de antrenament de acasă, cu impact redus, Pvolve, pentru a-și menține forța într-un mod mai echilibrat.

Ea a considerat că Crossfit-ul este „prea agresiv” și că boxul este dur pentru încheieturile ei, în timp ce cu Pvolve nu simte „oboseală sau durere.

Preferă să se antreneze cu prietenii

Câștigătoarea Emmy, care a început programul de antrenament în 2021, a devenit o fană a programului Pvolve. În ceea ce privește modul în care se motivează pentru a-și pune corpul în mișcare, Aniston spune că preferă să se antreneze cu prietenii.

„Fă-ți singur antrenamentul! Dacă ai muzică bună, te poți distra, dar îmi place să fiu ghidată”, a spus ea. „Este prea ușor pentru mine să fac lucrurile mai puțin corect decât ar trebui”, susține actrița.

Postul intermitent i-a schimbat viața

Jennifer reușește să-și mențină silueta aproape ca la 20 de ani. Principalele ei „arme” în lupta cu îmbătrânirea sunt postul intermitent, apa cu lămâie, escaladele, antrenamentele cardio și meditația. Actrița din „Morning Show” a recunoscut că își ține dieta în frâu, își începe ziua cu apă caldă cu lămâie și ia cursuri de escaladă. Cel mai mult timp îl alocă meditației.

„În timpul carantinei îmi plăcea mult să gătesc. Acum, când mă trezesc, am apă călduță cu lămâie, apoi pregătesc un shake sau un avocado cu ouă. Am găsit diverse modalități de a prepara ouă, așa că mereu fac altă rețetă. Fac și fulgi de ovăz cu albuș de ou bătut. Adaug albușul înainte ca fulgii de ovăz să fie gata pentru că oferă un plus de proteine, în plus are această textură pufoasă… delicios.”, povestește fosta iubită a lui Brad Pitt.

Anterior, într-un interviu acordat Radio Times, Aniston a dezvăluit că așa numitul post intermitent i-a schimbat viața. A practicat versiunea 16:8. „Postul intermitent îmi place. Am observat o mare diferență după ce nu am mâncat alimente solide timp de 16 ore”, susține ea.