Ozzy Osbourne a dezvăluit că a patra intervenție chirurgicală la coloana vertebrală l-a afectat profund, iar cu această ocazie medicii au descoperit o tumoare care a necesitat îndepărtarea.

Informația a fost prezentată de contactmusic.com. Sursa menționată a arătat că solistul trupei Black Sabbath a fost supus la multiple proceduri medicale pentru a trata problemele sale de spate în ultimii ani. Ozzy Osbourne urmează să împlinească 75 de ani în luna viitoare.

După cea mai recentă intervenție chirurgicală, Ozzy Osbourne a mărturisit că medicii i-au descoperit o tumoare. Aceasta a fost a patra intervenție luată și a vizat remedierea problemelor rezultate dintr-o cădere în casa sa din 2019. Evenimentul a dus la dislocarea tijelor metalice anterior implantate în zona coloanei vertebrale.

El a menționat pentru revista Rolling Stone din Marea Britanie că intervenția l-a afectat profund.

„M-a dărâmat foarte tare. A doua operaţie a mers extrem de prost şi, practic, m-a lăsat infirm. Am crezut că voi fi din nou funcţional după a doua şi a treia, dar la ultima mi-au pus o tijă la coloană. Au găsit o tumoare la una dintre vertebre, aşa că au fost nevoiţi să o scoată. E destul de greu, iar echilibrul meu este afectat total”, a declarat Ozzy Osbourne.

Aceste probleme de sănătate continue au avut un impact serios asupra programului său de concerte. Ozzy Osbourne a fost obligat să anuleze un spectacol în cadrul unui festival de vară. În prezent, artistul se îngrijorează cu privire la posibilitatea de a nu mai putea face turnee în viitor. El a explicat că abordează situația pas cu pas și că, în cazul în care va putea cânta din nou, intenționează să o facă.

El a comparat experiența sa cu o despărțire de cea mai importantă relație din viața sa. Acesta a mărturisit că, la începutul bolii, când nu a mai putut face turnee, a fost extrem de supărat pe el însuși, pe medici și pe lume. Cu trecerea timpului, a început să accepte situația și să găsească o modalitate de a face față acestor provocări.

Artistul a afirmat că nu ar accepta să apară pe scenă într-un scaun cu rotile. El a menționat că nu ar dori să fie prezent pe scenă ca un Ozzy Osbourne jumătate afectat, căutând compasiune. A mai că nu ar putea să urce pe scenă într-un scaun cu rotile.

„N-o să mă duc acolo sus ca să fiu un Ozzy pe jumătate, în căutare de compătimire. Ce rost are? N-o să mă urc acolo într-un… scaun cu rotile. L-am văzut pe Phil Collins concertând recent, iar el are, practic, aceeaşi problemă ca a mea. El se duce acolo sus în scaun cu rotile! Dar eu n-aş putea face asta”, a punctat acesta.