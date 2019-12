Vedeta Antena 1, Mirela Vaida, a povestit într-un amplu interviu pentru VIVA despre momentele cumplite prin care a trecut în urmă cu aproximativ patru ani de la căsătorie.

Se pare că aceasta a trăit un chin de nedescris până a ajuns să rămână însărcinată și să își construiască frumoasa familie pe care o are astăzi.

Două sarcini pierdute

Mirela Vaidă a fost nevoită să piardă sarcini două până să o aducă pe lume pe fiica sa, Carla.

„Păi dacă eu m-am măritat la 27 de ani, copiii au venit la 33 de ani. Destul de târziu. Vreau să zic aşa, până la 30 de ani am fost mai preocupată de job, de carieră, la 29 de ani am intrat în Antena 1, un proiect zilnic care îmi lua toată energia, care îmi lua tot timpul şi nu gândeam în vremea aia la copii. Şi când am vrut să fac copii, doi ani de zile nu am putut…sau chiar trei. După ce mi-am rezolvat toate problemele, după ce am pierdut două sarcini, am reuşit să rămân însărcinată cu Carla şi să o aduc pe lume.

După aceea am zis, Doamne, dacă pot să fac acum, să nu pierd timpul, să mai fac încă unul. Cine ştie ce se întâmplă. (…) A fost cel mai greu. Noi mâncăm prost, ne stresăm, organismul trebuie pregătit, nu doar fizic, ci şi emoţional. (…) Copilul când vine trebuie să fie primit într-un cuib, în linişte. Chiar e o pregătire spirituală din punctul asta de vedere. (…) După ce piezi două sarcini, foarte greu îţi revii. Din cauza calităţii vieţii care e din ce în ce mai slabă, femeile nu mai au aceeaşi putere de a naşte copii.”, a declarat Mirela Vaida la Interviurile VIVA!

Mamă pentru a treia oară

PE 10 aprilie 2019, Mirela Vaida a devenit mamă pentru a treia oară, la vârsta de 37 de ani.

”Sunt foarte fericită şi mă bucur că Tudor Ştefan este sănătos. E un copil foarte luminos, care s-a născut repede şi uşor. Suntem foarte bine amândoi şi mulţumim tuturor celor care au fost cu gândul alături de noi“, a declarat vedeta Antena 1 la nașterea celui de-al treilea copil. Mirela Vaida mai are doi copii, o fetiţă, Carla de 5 ani un băieţel, Vladimir de 3 ani.

