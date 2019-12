Iubitul Andreei Antonescu, cel supranumit “Prinţişorul taxiurilor”, nu va avea Sărbători prea bune. Ștefan Manolache a primit veşti proaste din partea Antena 1. Postul tv l-a “reevaluat” pe Manolache cu puţin timp înainte de perioada sărbătorilor şi a decis să-l concedieze.

Decizia l-a luat prin surprindere

Mai precis, tânărul din Iaşi ar fi fost concediat în urmă cu câteva săptămâni, după ce şefii de la Antenă i-au analizat activitatea profesională. Se pare că evaluarea nu a fost una pozitivă, aşa că Ştefan Manolache a fost pus pe liber.

Această decizie l-ar fi luat prin surprindere pe tânăr, mai ales că, în ultima perioadă, se zvonea că iubitul Andreei Antonescu ar urma să fie promovat ca prezentator la matinalul Antenei 1, acolo unde mai lucrase cu câteva luni în urmă. Planurile sale nu s-au fructificat însă, aşa că acum Manolache se vede nevoit să-şi caute un alt loc de muncă, scrie Cancan.

Cuceriri celebre, dar şi probleme cu legea

Andreea Antonescu este în continuare căsătorită în mod legal, însă se pare că şi-a găsit din nou fericirea în braţele lui Ştefan. Tânărul ar fi prezentat-o deja pe Andreea familiei sale, însă se pare că părinţii lui nu au fost prea încântaţi de relaţie.

Cel supranumit “Prinţişorul taxiurilor” este cunoscut ca un adevărat donjuan, având la activ mai multe cucerici din showbiz-ul autohton: Silvia de la ”Bravo, ai stil!”, Adela Tecuceanu, bloggeriţa Ioana Grama sau chiar nepoata fostului premier Petre Roman.

Ştefan Manolache a avut însă probleme şi cu legea. El a fost cercetat de DIICOT într-un dosar care implica substanțe interzise, Ştefan Manolache fiind, până în primăvara acestui an, sub control judiciar. În plus, el a fost condamnat şi la un an de închisoare cu suspendare, după ce ar fi împuşcat un taximetrist cu un pistol cu bile de cauciuc. După aflarea sentinţei, tânărul a încercat să fugă din ţară, însă a fost oprit de poliţiştii de frontieră la graniţă.

