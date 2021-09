Fiica Andreei Berecleanu probabil că suferă teribil în aceste zile, după ce fostul ei iubit, Ştefan Manolache, a înlocuit-o deja cu o altă femeie.

Ştefan Manolache, o nouă cucerire la activ! Pe cine a ales în locul Evei Zaharescu?

Tânăra Eva Zaharescu (19 ani), fiica vedetei de televiziune, a fost împreună cu Ştefan timp de câteva luni. Fostul reporter de la “Acces Direct” este binecunoscut drept un mare crai, având mai multe cuceriri la activ din lumea mondenă, precum Andreea Antonescu, bloggeriţa Ioana Grama, Silvia de la “Bravo, ai stil!” sau Adela Tecuceanu, finalista sezonului 2 din acelaşi show.

Ştefan Manolache, supranumit şi “Prinţişorul taxiurilor” nu a stat prea mult după despărţirea de Eva Zaharescu şi s-a afişat deja cu noua sa cucerire. Este vorba despre o fostă concurentă de la “Puterea Dragostei”, un alt show difuzat de Kanal D, scrie Wowbiz.ro.

Andreea (22 de ani) este fosta iubită a lui Cristian Marinescu. Cei doi s-au despărțit în clipa în care blondina a părăsit casa emisiunii “Puterea Dragostei” din Turcia.

Ştefan şi Andreea nu se mai ascund, pe conturile de socializare ale celor doi apărând mai multe imagini care dovedesc că acum formează un cuplu.

De ce s-a despărţit Andreea de Cristian Marinescu?

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei spune că a descoperit adevărata faţă a Marinescu şi a decis să pună capăt relaţiei. Iată ce a scris Andreea într-o scrisoare adresată fostului iubit, potrivit Kanald.ro:

„Dragă Marinescu, am tendința să cred în oameni, mi-aș fi dorit un bărbat adevărat lângă mine, care să mă protejeze, dar nu doar în fața camerelor. Da, am fost naivă, chiar am crezut în tine, știu sigur că te-ai uitat la WowBiz pentru că ți-a fost frică de declarațiile mele și că voi spune adevărul. Am fost categorică în privința lui Seba, am spus că s-a ridicat un zid între noi în momentul în care m-a dezamăgit.

Trist este că am realizat că Seba era doar învățăcelul, iar tu ești profesorul. Probabil că ești și mult mai experimentat și ți-ai dat seama că vei avea de câștigat de pe urma mea. Pentru că acesta este adevărul. Tu ai avut un scop, dar ce să crezi, ghinion! La fel ca și mine, ceilalți încep să îți descopere adevărata ta față.

Mi-ai lăsat un gust amar și din momentul acesta nu vreau să mai avem nicio legătură, iar numele noastre nu vreau să mai fie alăturate. Îți aduci aminte când îmi spuneai că ai anumite nevoi și mă chemai la tine? Nu sunt genul acela de fată. Am tot sperat că nu m-am înșelat în privința ta, dar uite că, pas cu pas, mi-ai arătat adevărata ta față.

Baftă să iei banii, poate sunt importanți pentru tine. Eu îmi doresc cu totul altceva, un bărbat adevărat, fără interese ascunse și, ce crezi, poate l-am găsit. Adio!”