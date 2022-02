Statul este în continuare cel mai mare angajator în România, majoritatea celor care aleg un post aici fiind atrași, în primul rând, de salariile generoase. Numai anul trecut numărul salariaților din instituțiile publice a crescut cu 13.000 și doar în decembrie au fost angajate 3.000 de persoane.

Salarii mai mari cu 1.000 de lei. Chiar acum se fac angajări

Analiștii sunt de părere că din cauza numărului mare de angajați de la stat se pune presiune mare pe buget, mai ales că salariul mediu din administrația publică este mai mare ca la privat, cu peste 1.000 de lei.

„Trendul e îngrijorător, tendința. Pentru că nu cred că e mai mult de muncă în administrația publică, decât acum un an, sau doi, sau trei. Oamenii ăştia sunt plătiţi cu bani împrumutaţi şi noi ne împrumutăm în ritm accelerat. Dacă crești numărul de oameni, e foarte greu să dai îndărăt. La un moment dat trebuie să o mai iei în direcția cealaltă, adică să mai strângi șurubul”, consideră Sorin Ioniță, expert în politici publice, potrivit ProTV.

Pe lângă salariul „motivant”, programul fix și lipsa stresului de la privat sunt alte motive pentru care mulți vor să lucreze la stat.

În prezent, pe platforma posturi.gov.ro sunt afișate toate posturile disponibile în administrația publică, adică 739 la număr. Cele mai multe sunt la secţiunea funcţii de execuţie, pe perioadă nedeterminată. Un alt element care arată că aceste posturi sunt căutate de români este acela că platforma a fost accesată de un milion de ori numai în luna ianuarie 2022.

Menționăm că, cele mai multe posturi în 2021 au fost scoase la concurs în administraţia publică locală, adică în consilii locale și primării, dar și în zona sanitară.

Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că salariul mediu în administrația publică este de 5.050 de lei în timp ce salariul mediu net, la privat, este de 3.879 de lei.

Peste 1,2 milioane de bugetari

Potrivit datelor Ministerului Finanţelor (MF), numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în decembrie 2021, de 1.262.318, cu 3.508 mai multe comparativ cu luna precedentă, iar 63,97% dintre acestea în administraţia publică centrală.

Din totalul celor 807.562 de angajaţi din administraţia publică centrală, 595.034 lucrau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat (plus 2.879 angajaţi faţă de noiembrie 2021).

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra în Ministerul Educaţiei, respectiv 290.417 (289.959 în noiembrie), Ministerul Afacerilor Interne – 121.622 (119.829 luna precedentă), Ministerul Apărării Naţionale -75.855 (75.739 în noiembrie), Ministerul Finanţelor -24.384 (24.375 în noiembrie), Ministerul Sănătăţii -18.421 (18.330 în noiembrie) şi Ministerul Justiţiei- 16.926 (16.824 în noiembrie).

În instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 9.244 de posturi (plus 83 faţă de luna anterioară), în cele subvenţionate din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj un număr de 43.325 (plus 593), în timp ce în instituţiile finanţate integral din venituri proprii erau 159.959 de posturi ocupate (plus 365).

Totodată, în administraţia publică locală lucrau, în decembrie 2021, 454.756 de persoane (minus 412), dintre care 278.131 în instituţii finanţate integral din bugetele locale şi 176.625 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii.