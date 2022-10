O mare companie din România tocmai dat lovitura! A ajuns în topul companiilor din Europa

Compania 5 to go a trimis un comunicat prin care anunță că brandul a intrat în top 10 lanțuri de cafenele din Europa, arată clasamentul anual dezvoltat de Food Service, Europe & Middle East, lansat luna aceasta.

În comunicatul de presă se mai arată că această companie înregistrează a doua cea mai mare creștere din Europa în ceea ce privește numărul locațiilor deschise. 5 to go a înregistrat 107 de cafenele noi deschise într-un singur an, înregistrând o creștere de 44.6% faţă de anul 2021, atunci când s-a clasat pe locul 12.

Evoluția poate fi văzută și în cota de piață, care anul trecut a fost de 48,7% pe segmentul lanţurilor de cafenele în România. În acest an, ritmul de creștere susținută s-a menținut. Așadar, 5 to go are peste 400 de unităţi la nivel naţional, cu o medie de 16 cafenele noi deschise în fiecare lună.

Este estimată o cifră de afaceri de 24 de milioane de euro

Compania estimează ca la finalul acestui an să înregistreze o cifră de afaceri de 24 de milioane de euro, aproape dublu față de anul trecut și de 4 ori mai mare decât valoarea din 2020.

„5 to go a pornit în 2015, cu viziunea unei zile în care toţi românii beau o cafea de calitate, la un preţ corect. Până acum, sunt peste 5 milioane de români care au băut cel puţin o cafea în reţeaua noastră, iar asta ne aduce aproape de acest moment. Rezultatele obţinute până acum ne plasează pe o poziţie câştigătoare, însă de acum ne îndreptăm spre un maraton, ce necesită un ritm susţinut în următorii 5 ani, care să ne ajute să atingem pragul de 1,000 de cafenele la nivel local.

În maraton, nu viteza startului, ci anduranţa este esenţială, iar aceasta derivă, în cazul nostru, din adaptabilitate, din flexibilitate şi creativitate. Business-ul 5 to go este format din mai mult de 220 de antreprenori, care zilnic fac ca acest brand să câştige încrederea a zeci de mii de consumatori. Ei ne aleg, pentru că acest brand este nu numai un produs pe gustul lor, ci şi şi un furnizor de servicii, iar calitatea serviciilor 5 to go este definită de barista, de zâmbetul cu care sunt întâmpinaţi, de atmosfera prietenoasă din cafenea”, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

Pentru următorii 5 ani, pilonii pe care se construieşte dezvoltarea sunt expansiunea regională, către localităţi cu cel puţin 10.000 de persoane, consolidarea prezenţei internaţionale, pieţele vizate fiind Spania, Germania, Ungaria, unde deja sunt discuţii deschise, dar şi cele din Bulgaria, Polonia, Republica Moldova, precum şi continuarea construirii prezenţei în retail şi a portofoliului de produse private-label sub marca 5 to go, ca urmare a identificării de trenduri cu potenţial.