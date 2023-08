Este doliu în lumea artistică! Celebra soprană italiană Renata Scotto a murit la vârsta de 89 de ani. Anunțul a fost făcut de către Marco Russo, primarul din Savona, orașul natal al cântăreței.

Soprana s-a stins din viață în locuința sa din New York, SUA, relatează agenția Ansa.

Renata Scotto s-a născut pe data de 24 februarie în Savona, în nord-vestul Italiei. A studiat canto la Milano, iar cariera și-a început-o în anul 1952, în oraşul ei natal, în La Traviata de Giuseppe Verdi. De-a lungul carierei sale impresionante, a cântat în cele mai mari teatre de operă din lume, printre care Metropolitan Opera din New York, Royal Opera House din Londra şi La Scala din Milano.

🙏🏻💔 Heartbroken by the passing of Renata Scotto, one of the greatest opera singers of all times, a dedicated teacher to young singers, and to me personally, one of my most frequent partners on stage with well over 100 performances together throughout our careers, and above… pic.twitter.com/H5hsUeaXPW

— Placido Domingo (@PlacidoDomingo) August 16, 2023