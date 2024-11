Alan Rachins, actor apreciat pentru interpretarea personajelor complexe și contrastante în seriale de succes, a avut o carieră de peste patru decenii în industria cinematografică. De-a lungul timpului, Rachins a impresionat publicul prin versatilitatea sa, jucând atât roluri dramatice, cât și de comedie, de la partenerul arogant Douglas Brackman Jr. în L.A. Law, până la tatăl hippie Larry Finkelstein în Dharma & Greg. Căsătorit din 1978 cu actrița Joanna Frank, Rachins și-a dedicat viața atât artei actoricești, cât și familiei, lăsând în urmă o amprentă de neșters în televiziune și film

Un actor de renume din televiziune pleacă dintre noi

Alan Rachins, care a devenit faimos prin rolurile sale memorabile pe micul ecran, interpretând partenerul arogant al firmei de avocatură Douglas Brackman Jr. în serialul L.A. Law, dar și tatăl nonconformist din Dharma & Greg, a decedat sâmbătă, la vârsta de 82 de ani.

Rachins a murit în somn de insuficiență cardiacă la primele ore ale dimineții la Centrul Medical Cedars-Sinai din Los Angeles, a declarat soția sa, actrița Joanna Frank, pentru The Hollywood Reporter .

Viață și carieră alături de partenera sa, Joanna Frank

Alan Rachins și Joanna Frank, căsătoriți din 1978, s-au cunoscut în cadrul unui curs de actorie. Frank a avut un rol recurent în L.A. Law, jucându-l pe Sheila Brackman, soția dificilă a personajului interpretat de Rachins, iar cuplul a apărut împreună în filmul independent Always din 1985, regizat de Henry Jaglom.

Înainte de succesul său în televiziune, Rachins a fost unul dintre actorii care au urcat pe scenă în faimosul spectacol Oh! Calcutta, cunoscut pentru momentele de nuditate. În plus, a jucat în controversatul film Showgirls (1995), interpretându-l pe Tony Moss, regizorul nemilos al unui spectacol de dans la Stardust Casino.

Rolul care i-a adus faima în L.A. Law

Cariera lui Rachins a fost puternic marcată de legătura sa cu scriitorul și producătorul Steven Bochco, fratele mai mic al soției sale. Bochco, cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative în televiziune, a avut o influență importantă în distribuirea lui Rachins în rolul partenerului de firmă Douglas Brackman Jr. din serialul L.A. Law.

Serialul, creat de Bochco și avocatul/romancierul Terry Louise Fisher, s-a bucurat de un succes extraordinar, difuzându-se timp de opt sezoane între 1986 și 1994, iar Rachins a apărut în toate episoadele, cu excepția unuia. Pentru acest rol, el a fost nominalizat la Premiile Emmy și Globurile de Aur în 1988.

„În episodul pilot, Douglas Brackman nu era încă acel personaj excentric și extravagant pe care publicul îl cunoaște astăzi. La început, el era doar un manager strict, zgârcit. Însă pe măsură ce serialul avansa, personajul a căpătat mai multe culori și a devenit mult mai interesant,” a mărturisit Rachins într-un interviu din 1990 pentru The New York Times.

De la avocat la tată hippie în Dharma & Greg

După încheierea L.A. Law, Rachins a revenit pe micile ecrane în serialul de comedie Dharma & Greg, interpretând rolul lui Larry Finkelstein, tatăl excentric și hippie al personajului Dharma (interpretat de Jenna Elfman).

Serialul, în care Dharma se căsătorește cu un avocat conservator (Thomas Gibson), a fost difuzat timp de cinci sezoane, între 1997 și 2002, iar Rachins a fost prezent în toate cele 119 episoade.

Rachins a vorbit despre contrastul dintre cele două roluri emblematice: „Brackman și Finkelstein erau ca ziua și noaptea,” a spus actorul, evidențiind diferențele mari între personajele sale.

Primii ani și începuturile în actorie

Alan Leonard Rachins s-a născut pe 3 octombrie 1942, în Cambridge, Massachusetts, și a crescut în Boston. Tatăl său, Edward, avea o afacere în domeniul alimentației, producând diverse toppinguri și siropuri pentru deserturi, iar mama sa, Ida, a murit când el avea doar 11 ani.

După ce a absolvit Brookline High School, Rachins a urmat cursurile Wharton School la Universitatea din Pennsylvania, dar a decis să-și urmeze pasiunea pentru actorie și s-a mutat la New York. Aici, a studiat actoria alături de renumiți mentori, precum Warren Robertson și Kim Stanley, și a debutat pe Broadway în 1967 în piesa After the Rain.

Cariera diversificată de scriitor și regizor

În 1972, Rachins a fost admis în programele de scenaristică și regie ale American Film Institute (AFI) din Los Angeles, unde a lucrat ca intern pentru regizorul Arthur Penn la filmul The Missouri Breaks (1976).

Pe lângă cariera sa actoricească, Rachins a scris scenarii pentru seriale de succes, precum Hill Street Blues și Hart to Hart și a regizat un episod al serialului Paris, cu James Earl Jones în rol principal.

Printre alte apariții notabile ale lui Rachins se numără roluri în filme precum Heart Condition (1990), North (1994), Meet Wally Sparks (1997) și Commencement (2012), iar recent a avut un rol recurent în serialul TNT Rizzoli & Isles. Actorul lasă în urmă un fiu, Robert.