Este doliu în lumea muzicii! A încetat din viaţă una dintre marile cântăreţe ale lumii.

A murit marea doamnă a muzicii din Brazilia!

Este vorba despre braziliană Astrud Gilberto. Ea a murit luni, 5 iunie, la vârsta de 83 de ani.

Astrud Gilberto este binecunoscută pentru interpretarea melodiei bossa nova „The Girl from Ipanema”, compusă de către Stan Getz şi João Gilberto.

Un adevărat simbol al cântecului brazilian, Astrud Gilberto avea 23 de ani atunci când a înregistrat „The Girl from Ipanema”. Solista braziliană cânta versurile în limba engleză, în timp ce cântăreţul şi chitaristul João Gilberto interpreta partea în portugheză.

La acea vreme, Astrud Gilberto şi João Gilberto erau căsătoriţi.

S-a retras din activitate, dar a revenit apoi în lumea muzicii în anii ’90

Marea cântăreaţă braziliană a fost extrem de activă în perioada anilor 1960, retrăgându-se apoi la începutul anilor 1970. Din fericire pentru fanii săi de toate vârstele, Astrud Gilberto a revenit în activitate la sfârşitul anilor 1990.

Printre colaborările sale din această perioadă s-a numărat şi cea cu celebrul George Michael pentru piesa „Desafinado” în anul 1996. Tot în 1996, a înregistrat şi „Les Bords de Seine” împreună cu cântăreţul francez Etienne Daho, piesă inclusă pe albumul „Eden” al acestuia.

A fost o mare iubitoare a animalelor

Astrud Gilberto este cunoscută şi pentru propria sa companie de producţie, numită Gregmar, dar şi pentru implicarea în lupta pentru protecţia animalelor.

Mare iubitoare a necuvântătoarelor, cântăreaţa braziliană a scris şi o carte pe această temă, intitulată „Animals, They Need Our Help!!!” (Animalele au nevoie de ajutorul nostru).

Brazilia a fost în doliu şi în luna noiembrie, la moartea marii cântăreţe Gal Costa

Brazilia a mai plâns şi la finalul anului trecut, atunci când a încetat din viaţă celebra cântăreaţă Gal Costa, la vârsta de 77 de ani.

Un simbol al mișcărilor Tropicalia și al muzicii populare braziliene, cu o carieră de aproape șase decenii, Gal Costa a murit în noiembrie 2022.

Soprana cu bucle sălbatice de păr negru era cunoscută mai ales pentru că și-a împrumutat vocea unică unor compoziții precum „Aquarela do Brasil” (Acuarela Braziliei) a lui Ary Barroso, „Dindi” a lui Tom Jobim, „Que Pena” (Ce rușine) a lui Jorge Ben Jor și „Baby” a lui Caetano Veloso.

„Gal Costa a fost printre cei mai buni cântăreți din lume, printre principalii noștri artiști care au dus numele și sunetele Braziliei pe întreaga planetă.

Talentul, tehnica și curajul ei au îmbogățit și reînnoit cultura noastră, au legănat și au marcat viețile a milioane de brazilieni”, a transmis atunci preşedintele Luiz Inácio Lula da Silva.