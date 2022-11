Doliu în lumea muzicii! O adevărată legendă s-a stins din viață. Toată țara o plânge

Cântăreața Gal Costa, un simbol al mișcărilor Tropicalia și al muzicii populare braziliene, care a avut o carieră de aproape șase decenii, a murit miercuri, la vârsta de 77 de ani.

Moartea ei a fost confirmată de un reprezentant al presei, care nu a oferit alte informații.

Soprana cu bucle sălbatice de păr negru era cunoscută mai ales pentru că și-a împrumutat vocea unică unor compoziții precum „Aquarela do Brasil” (Acuarela Braziliei) a lui Ary Barroso, „Dindi” a lui Tom Jobim, „Que Pena” (Ce rușine) a lui Jorge Ben Jor și „Baby” a lui Caetano Veloso.

„Gal Costa a fost printre cei mai buni cântăreți din lume, printre principalii noștri artiști care au dus numele și sunetele Braziliei pe întreaga planetă”, a scris pe Twitter președintele ales Luiz Inácio da Silva, alături de o fotografie în care o îmbrățișează. „Talentul, tehnica și curajul ei au îmbogățit și reînnoit cultura noastră, au legănat și au marcat viețile a milioane de brazilieni”.

Gal Costa a primit premiul Latin Grammy Lifetime Achievement Award

Născută la 26 septembrie 1945 în orașul Salvador, capitala statului Bahia, Costa și-a început cariera de cântăreață profesionistă în 1964. Și-a lansat primul album, Domingo, în 1967, înainte de a se alătura mișcării artistice Tropicália, care îmbina stilurile artistice braziliene cu influențe străine. Debutul ei solo omonim din 1969 este considerat în prezent un clasic al Tropicalismului.

„M-am născut cu dorința de a cânta, de a fi cântăreață”, spunea ea într-un interviu din 2020. „Întotdeauna am crezut că voi fi una – am avut această intuiție și mi-am dorit acest lucru. [Am știut asta de] când m-am născut”.

În 2011, Costa a primit premiul Latin Grammy Lifetime Achievement Award.

A rămas o interpretă activă până aproape de final, după ce și-a suspendat recent spectacolele pentru a se opera la una dintre nări. Următorul ei concert fusese programat pentru 17 decembrie, la Sao Paulo, scrie Fox 5 New York.