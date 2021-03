Vedeta a acordat un interviu la Antena Stars, în care a vorbit despre drama pe care a trăit-o atunci când l-a născut pe fiul ei, Victor. Aceasta povestește cum a fost la un pas să se sinucidă după ce medicii au anunțat-o că Victor s-a născut cu un plămân disfuncțional. Monica Tatoiu a declarat că în acel moment a vrut să se arunce de la etajul Maternității unde a fost internată.

”L-am luat pe Victor de mână, cu icoana asta şi am lăsat-o sub cap. Era tot plin de fire pe cap, vânăt şi ne-am ţinut de mână. Prima chestie e că am vrut să mă arunc de la etaj, de la Maternitate. În momentul ăla ţi se ia tot”, a povestit Monica Tatoiu.