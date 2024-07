Monica Tatoiu a trecut printr-un moment extrem de întunecat, când a încercat să se sinucidă după nașterea unicului său fiu.

Afacerista a mărturisit că Victor s-a îmbolnăvit grav, iar medicii nu i-au oferit multe speranțe de supraviețuire. În acele clipe de disperare profundă, vedeta a simțit că nu mai are nicio ieșire și a dorit să pună capăt suferinței.

Monica Tatoiu a încercat să își pună capăt zilelor după ce a aflat că fiul ei s-a născut cu o problemă gravă la un plămân, iar medicii nu i-au oferit șanse de supraviețuire.

Copleșită de această veste tragică, fosta profesoară a fost cuprinsă de disperare și a simțit impulsul de a face un gest extrem, dorind să se arunce de la etaj.

Monica Tatoiu a împărtășit o experiență profundă, povestind cum l-a ținut pe Victor de mână, având o icoană sub cap. În acel moment, a simțit cum totul se prăbușește în jurul ei și a realizat că nu înțelegea cu adevărat ce înseamnă să fii mamă până când l-a văzut pe fiul ei.

Copleșită de emoții, a avut gânduri de sinucidere, dorind să se arunce de la etajul Maternității.

Tatoiu a menționat că, în acele clipe de disperare, s-a rugat la Dumnezeu, iar dimineața a descoperit că fiul ei nu mai avea nicio problemă de sănătate.

A subliniat puterea divină, explicând că pentru a primi ajutor este necesar să faci un sacrificiu, chiar dacă nu trebuie să fie unul extrem. Victor s-a născut cu un plămân nefuncțional, iar medicii i-au spus că ar putea încerca din nou mai târziu.

După ce a simțit dorința de a renunța la viață, s-a rugat și a promis că va fi mai ascultătoare, așa cum o învățase mama ei.

„L-am luat pe Victor de mână, cu icoana asta, și am lăsat-o sub cap. Era tot plin de fire pe cap, vânăt, și ne-am ținut de mână. Prima chestie e că am vrut să mă arunc de la etaj, de la Maternitate. În momentul ăla ți se ia tot. Eu nu am știu ce însemna să fiu mamă până nu l-am văzut scos din mine.

L-am luat pe Victor de mână și m-am rugat la Dumnezeu, iar dimineață copilul nu a mai avut nimic. Puterea lui Dumnezeu este imensă, dar trebuie să dai jertfă. Nu înseamnă să tai vițel, să omori un copil, dar trebuie să jertfești ceva. Copilul s-a născut cu un plămân nefuncțional.

Doctorii mi-au spus că pot să mai încerc după. Am vrut să mor și apoi m-am rugat. Și am promis să fiu cuminte cum mama m-a învățat și nu am ascultat-o. Și s-a făcut bine. E adult acum. Cu carte de muncă. Niciun sacrificiu nu este prea mare pentru puiul tău. Oricât de mare este, tot pui rămâne. L-am învățat tot ce m-au învățat ai mei părinți. E mai înțelept decât mine”, mărturisea Monica Tatoiu în mediul online.