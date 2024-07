Ileana Sterp, sora lui Culiță Sterp, a postat recent o fotografie de pe patul de spital, cu branula la mână, ceea ce a stârnit îngrijorare printre fanii ei pe Instagram. Influencerița a explicat că starea ei de sănătate nu este bună și că a fost nevoită să meargă de urgență la spital. Pe rețelele sociale, Ileana își ține urmăritorii la curent cu viața ei, vorbind deschis despre bucuriile și provocările sale și despre educația pe care o oferă copiilor săi.

„Eu în continuare nu mă simt bine. Aseară am fost la urgențe pentru că nu mai știam ce să fac și după perfuzie, m-am simțit mai bine. Dar astăzi… astăzi m-am trezit din nou cu stări de rău. E a patra zi în care nu pot să mănânc mai nimic… La diagnostic mi-au scris „migrenă”, dar e mai mult decât atât”, a scris Ileana Sterp, pe Instagram.

Ileana Sterp a trecut printr-o perioadă dificilă în care nu s-a simțit bine emoțional. A fost foarte tristă și persoanele din jur au încercat să o sprijine și să o ajute să-și recapete zâmbetul pe buze.

„În ultima perioadă am fost cam praf emoțional. Ieri m-am întâlnit cu cineva și îi spuneam că eu nu mă mai știu așa, în starea asta de mulți ani. Asta eram eu ieri după ce am ieșit de la persoana respectivă care mi-a dat o stare foarte bună și o energie aparte, apoi am trecut pe lângă piață pentru fructe. Cât de mult contează în momentele grele să ne înconjurăm de oameni fain și buni? Foarte mult!”, spunea Ileana Sterp în mediul online.