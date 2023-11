Monica Tatoiu s-a căsătorit prima oară ca să câștige un pariu

Monica Tatoiu a divorțat de primul soț după 2 ani de căsătorie. A fost căsătorită de trei ori, iar poveștile pe care le-a trăit sunt savuroase.

Tatoiu are o căsnicie longevivă, de 40 de ani, alături de soțul său, Victor. Înainte de a fi cu el, cunoscuta femeie de afaceri a mai fost căsătorită de două ori, iar relațiile s-au terminat foarte repede.

În primul an de facultate, când s-a căsătorit pentru prima dată, a vrut să îi demonstreze tatălui său că dacă își propune ceva reușește. A fost vorba de un pariu. Tatăl său îi spunea că n-o să se căsătorească niciodată pentru că este prea rea și are gura mare. Din acest motiv, îi pusese și o poreclă: Zuza nebuna.

„Prima oară m-am căsătorit că am făcut un pariu cu tata în anul I de facultate. Aveam un iubit care nu era agreat de familie. Tata și cu mama (n.red. mama lui) avuseseră o idilă, era ungur, taică-miu era sârb. M-am certat cu el și a zis: nu te ia niciunul, tu ești prea rea, prea gură mare. Zuza mi se spunea, Zuza nebuna. Mă certam cu toată lumea. Și cu Ceaușescu, tata săracul m-a salvat de nu știu câte ori. Eram nervoasă, eram logodită cu el, numai să îi fac în ciudă. Eu sunt rea. Acum cu Dumnezeu m-a mai calmat. Și zic: care este burlacul cel mai dorit. Tata era cardiolog. Îmi zice cine, Radu, Dumnezeu să-l ierte! Ăla! În trei luni de zile mă mărit cu el. Și m-am măritat”, a povestit Monica Tatoiu.

Tatăl i-a prins soțul cu amanta

Dacă pe primul soț l-a ales în urma unui pariu, cu al doilea s-a căsătorit pentru că avea nevoie de buletin de București. Ulterior, a aflat și că bărbatul a fost infidel. Chiar tatăl ei l-a prins cu amanta. Monica Tatoiu nu a aflat de întâmplare decât după ce a divorțat, pentru că tatăl său nu i-a spus în acel moment.