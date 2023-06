La 66 de ani, Monica Tatoiu a făcut de-a lungul vieții tot ceea ce a simțit, fără vreun compromis.

Femeie „dintr-o bucată”, Tatoiu a fost căsătorită de trei ori, iar primele două căsnicii nu au durat foarte mult. Cunoscuta femeie de afaceri a recunoscut că nu s-a măritat din motivele potrivite, dar nu regretă nimic.

Monica Tatoiu a avut dintotdeaua o personalitate puternică, astfel că atunci când tatăl ei nu a fost de acord cu prima ei relație serioasă, vedeta nu a dat înapoi.

Din contră, Monica Tatoiu a dorit să-i demonstreze tatălui ei că este îndeajuns de matură, încât să-și asume propriile decizii, chiar dacă nu sunt tocmai corecte. Vedeta a divorțat apoi, după doar câteva luni.

„Zuza nebuna”

„Nu vă grăbiți. Eu m-am grăbit. Prima oară m-am căsătorit că am făcut un pariu cu tata în anul I de facultate. Aveam un iubit care nu era agreat de familie. (…) M-am certat cu el (n.r. – cu tatăl ei) și a zis: nu te ia niciunul, tu ești prea rea, prea gură mare.

Zuza mi se spunea, Zuza nebuna. Mă certam cu toată lumea. Și cu Ceaușescu, tata săracul m-a salvat de nu știu câte ori. Eram nervoasă, eram logodită cu el, numai să îi fac în ciudă. Eu sunt rea.

Acum cu Dumnezeu m-a mai calmat. Și zic: care este burlacul cel mai dorit. Tata era cardiolog. Îmi zice cine, Radu, Dumnezeu să-l ierte! Ăla! În trei luni de zile mă mărit cu el. Și m-am măritat”, a povestit Monica Tatoiu, potrivit viva.ro.

A sărit pe geam

Al doilea mariaj al Monicăi Tatoiu a fost urmat de un proces dificil de partaj. Cunoscuta femeie de afaceri a declarat că s-a căsătorit cu al doilea soț, pentru că avea nevoie de buletin de București.

„Vă povestesc ce am pățit. M-am căsătorit pe 27 septembrie 1977. Am divorțat sărind pe geam, pe 17 decembrie 1977. Am avut o nuntă… am avut o trenă de 50 de metri, săracul mitropolitul Nicolae… zicea: gândește-te, nu te repezi… (…) 250 de invitați.

Și tata l-a găsit pe bărbatul meu cu amanta. Dar nu mi-a zis decât după ce am divorțat. Deci o prostie. După care trebuia buletin de București. Aveam media 9,98 și n-aveam buletin de București. Ăla m-a luat de nevastă că aveam media 8,60 și a intrat la media mea”, a mai mărturisit Monica Tatoiu.