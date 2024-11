Monica Tatoiu, cunoscută pentru succesul ei în afaceri și aparițiile publice, a dezvăluit detalii despre testamentul său, subliniind dorințele pe care fiul său va trebui să le respecte după moartea sa. Deși o persoană profund credincioasă, Tatoiu a luat decizii care sfidează tradițiile creștin-ortodoxe.

Monica Tatoiu a mărturisit că, în ciuda credinței sale, nu dorește să fie înmormântată, ci incinerată. Decizia sa este motivată de convingeri personale și o viziune practică asupra vieții și morții.

Mai mult, vedeta a menționat și dorința sa post-incinerare: cenușa să-i fie împrăștiată în laguna din Saint François, în timp ce se ascultă „Balada” lui Ciprian Porumbescu, o piesă cu semnificație emoțională pentru ea și tatăl său.

La 68 de ani, Monica Tatoiu se bucură de o viață lipsită de griji financiare, susținută de o avere impresionantă și o pensie generoasă. Fosta directoare generală a unei companii internaționale de cosmetice, ea a transformat o investiție de 300.000 de euro într-o afacere evaluată la 33 de milioane de euro. În prezent, averea sa se ridică la aproximativ 7,5 milioane de euro.

Monica Tatoiu a declarat, cu ceva timp în urmă, că are patru milioane de euro în conturi bancare în România, că locuiește într-o casă în valoare de două milioane de euro și că deține acțiuni la Stockholm. Ea a menționat că a avut un salariu de 10.000 de euro, că a muncit mult și că a făcut banii cu greu. De asemenea, a precizat că beneficiază de o pensie de 12.000 de lei de la statul român.

Deși bogată, aceasta a ales să își investească resursele în experiențe, nu în obiecte de lux.

Monica Tatoiu și-a câștigat banii prin muncă susținută și decizii financiare calculate. A insistat întotdeauna pe respectarea legii, plătindu-și taxele și impozitele integral.

„Nu am acceptat să fiu plătită la negru și am muncit mult pentru tot ce am realizat”, a subliniat aceasta.