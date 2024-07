În primul rând, Monica Tatoiu a explicat că este creștin ortodoxă și crede cu tărie în Dumnezeu. Chiar și așa, ea spune că ultima ei dorință este să fie incinerată după ce se stinge din viață.

Cunoscuta femeie de afaceri din România a susținut că preferă această metodă în locul înhumării, deoarece ar fi „prea multe cadavre pe pământul ăsta”.

Amintim că afacerista deține mai multe proprietăți, printre care o casă de 633 mp și un teren de 2.590 mp.

La toate acestea se adaugă suma impresionantă de 7,5 milioane de euro. Anterior, ea a dezvăluit că are milioane de euro în conturi bancare în România și acțiuni la Stockholm.

Totodată, casa în care locuiește valorează două milioane de euro. Salariul ei este de 10.000 de euro.

„Am muncit mult și am făcut banii cu greu. Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru”, a spus afacerista în trecut.