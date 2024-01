Monica Tatoiu, femeie de afaceri cunoscută, s-a pregătit pentru momentul în care va trece la cele veșnice. Ea și-a făcut testamentul.

Ea a exprimat dorința de a fi incinerată după moarte, deși își manifestă credința în Dumnezeu.

Monica Tatoiu susține că are încă mult de trăit, deoarece iubește viața și acordă o atenție deosebită sănătății sale.

Femeia de afaceri a dezvăluit și detalii despre situația financiară. Acesta a menționat că are o avere considerabilă. Ea deține patru milioane de euro în conturi bancare în România. Are și o locuință evaluată la două milioane de euro.

Afacerista deține și acțiuni la bursa de la Stockholm.

Monica Tatoiu a subliniat efortul depus pentru a-și construi averea, menționând un salariu anterior de 10.000 de euro. Ea a evidențiat, de asemenea, faptul că are o pensie de 12.000 de lei de la statul român. Banii sunt rezultați din contribuțiile fiscale corecte pe care le-a plătit întotdeauna, refuzând plata la negru.

„Am patru milioane de euro în conturi bancare în România, două milioane de euro valorează casa în care locuiesc, plus acțiunile de la Stockholm. Am avut un salariu de 10.000 de euro. Am muncit mult și am făcut banii cu greu. Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru”, a declarat afacerista acum ceva vreme.