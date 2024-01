Monica Tatoiu şi-a pregătit testamentul! A decis deja ce vrea să se întâmple cu trupul ei, după ce va muri. Se pare că femeia de afaceri este pro-incinerare. Chiar dacă este creștin ortodoxă și crede în Dumnezeu, alege incinerarea în locul înhumării.

Din punctul ei de vedere, este nevoie să fii pragmatic atunci când iei o decizie. Crede că sunt „prea multe cadavre pe pământul ăsta”, de aceea, a ales să fie incinerată.

Și-a dezvăluit ultima dorință în cadrul emisiunii TV „40 de întrebări cu Denise Rifai” de pe Kanal D. Discuția lor a pornit de la o veche declarație de a ei. În trecut, Monica Tatoiu a fost pro-eutanasiere câini, motiv pentru care a atras antipatia iubitorilor de animale.

Monica Tatoiu a cunoscut prosperitatea financiară între anii 1996-2008, când a condus o companie internațională de cosmetice. În urma afacerilor derulate, dar și a aparițiilor publice pe la emisiuni TV, ea a strâns o avere estimată la 7,5 milioane de euro.

Deține o casă de 633 mp, un teren de 2.590 mp, ambele valorând aproximativ două milioane de euro. La toate acestea, se adăugă actiunile deținute la Stockholm. În plus, are o pensie lunară de 12.000 de lei.

„Am patru milioane de euro in conturi bancare in Romania, doua milioane de euro valoreaza casa in care locuiesc, plus actiunile de la Stockholm. Am avut un salariu de 10.000 de euro. Am muncit mult şi am făcut banii cu greu. Mi-am uitat şi copilul sub birou. De aceea, nu arunc cu banii.

Nu stau la hoteluri de cinci stele şi nu mănănc la restaurante de fiţe. La noi, inspectorii ar închide acele localuri, care fac grătar în uşa toaletei. Am maşină de 14.000 de euro, nu de 50.000, pentru că tot acolo mă duc cu ea, la piaţă! Din primul meu salariu mi-am luat un inel cu diamante de 1.300 de lei.

Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru”, a zis ea în trecut.