Monica refuză să meargă la cimitirul unde este înmormântată mama sa

Monica Tatoiu a trecut printr-o perioadă grea atunci când și-a pierdut mama. În luna octombrie, chiar în săptămâna Sfintei Paraschiva, mama vedetei a plecat la cer. Aceasta era o femeie care avea credință în Dumnezeu, după cum o descrie vedeta, de câte ori vorbește despre ea.

În acest an, de sărbătorile pascale, au răscolit-o amintiri dureroase pe Monica Tatoiu. Vedeta i-a simțit lipsa mamei sale, dar și a bunicii. Ambele i-au lăsat un gol imens.

„Mama muncea în bucătărie, în Săptămâna Mare, de dimineața până seara, zi de zi. Bunica din partea tatălui și femeia de serviciu spălau vasele, iar mama și bunica din partea ei umpleau castroanele… An de an mă trezeam la 7 și spălam și eu castroane. Anul acesta am făcut pentru prima oară cozonac, îmi era teamă că nu iese..Dar au ieșit buni”, a mărturisit Monica Tatoiu pentru CANCAN.ro.

„Eu la mama la cimitir nu mă duc, acolo e doar o bucată de pământ, țărână”

Aceasta spune că nu poate merge la cimitir, pentru că nu simte că mama ei ar fi în acel loc. În schimb, ea vorbește mereu cu aceasta, în gând.

„Eu la mama la cimitir nu mă duc, acolo e doar o bucată de pământ, țărână. Eu cu mama vorbesc. M-am apucat să fac ce gătea ea și toate au ieșit. Și cât găteam, vorbeam cu ea. Și-mi aminteam cum mă boscorodea… Spiritul ei aici se află, nu la cimitir. I-au făcut slujbele, dar eu nu cred în asta”.

Monica Tatoiu nu intră în orice biserică și declară că „simte care sunt bisericile în care a intrat Diavolul”

„Nu suport dogmele bisericești… De ce să intru după bărbat în biserică.. Dar când mi s-a explicat motivul pentru care trebuie făcut asta, că se uita bărbații după fundul meu, atunci am înțeles.

Eu țin post, mă închin în fiecare dimineață, asta da…Dar nu să mă duc în biserică special să mă închin. De fiecare dată când cineva îmi face rău, nu răspund. Fiecare are limbajul lui cu Dumnezeu. Nu trebuie să mă duc la biserică să-l am pe Dumnezeu lângă mine. Dar merg la biserică în zile speciale, când sunt momente importante pentru că atunci rugăciunea e mai puternică. Atunci când pleacă de la sute de oameni. Când iei lumina și cânți , atunci e mult mai puternică.

Rugăciunea e toxică atunci când o faci într-o biserică în care a intrat Diavolul. Cum sunt multe în România. Eu simt asta..

Am aici o biserică în care nu pot intra. Nu intru în Catedrala de la Constanța. Sunt locuri în care nu pot. Si la unele mănăstiri simt la fel.

În străinătate, în biserică, nu am nicio problemă, nu mă cunoaște nimeni. Dar aici, mă așez în biserică într-un colț, la Înviere. Eu cânt, eu plâng, nu vreau să fiu maimuța din vitrină.. Lumea se uită la mine ca la gradina zoologică atunci când sunt recunoscută. E groaznic cu cerșetorii de pe trepte. Mă simt murdărită..Eu nu dau de pomană oamenilor care cerșesc la mașină, unde se stă la semafor”, a mai spus Monica Tatoiu pentru sursa citată.