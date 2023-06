Fiul Monicăi Tatoiu nu crede în Dumnezeu

Monica Tatoiu, tranșant analist al vieții cotidiene, nu este mulțumită pentru că fiul său, în vârstă de 30 de ani, nu crede în Dumnezeu.

Pentru acest lucru, femeia de afaceri, nu are un „remediu”.

„Am o mare problemă cu fiul meu, pentru că l-am dus în biserică de când era… câteva luni avea, la toate Învierile.

De doi ani de zile eu merg și la biserică catolică de Crăciun. El s-a născut ca urmare a rugăciunii mele. Eu nu puteam să fac copii. M-am rugat în 92: Doamne, ajută-mă să las ceva în urma mea!

Când am închis ușa și m-am dus la Sfântul Iosif la slujbă, în noaptea de Crăciun, am avut senzația de gol în spatele meu. M-am rugat și am rămas gravidă în 93, în iunie. Toți ziceau că nu se poate.

În 94 s-a născut Victoraș. S-a născut înainte devreme din tâmpenia mea. M-am rugat în noaptea aia la Dumnezeu. Doctorii mi-au zis ‘mai faceți altul, eu știam că nu se mai poate.

Și atunci am făcut eu un legământ cu Dumnezeu, să renunț la niște lucruri și să-mi dedic viața lui Dumnezeu și oamenilor din jurul meu, să fac bine. A doua zi, copilul era perfect. Nu avea un plămân, nu îi funcționa. L-am dus la biserică”, a povestit Monica Tatoiu pentru Ego.ro.

Monica Tatoiu: I-am explicat, Dumnezeu este iubire, este energie…

„Acum doi ani: ‘nu pot să cred într-un om cu barbă, dă-mi ceva palpabil’. I-am explicat, Dumnezeu este iubire, este energie, atâta timp cât îl simți… Nu e un om cu barbă. Zice ‘nu cred decât în știință’.

Este cinic de nu se poate. E singura mea greșeală, pe care nu știu să o repar. Se spune așa: rugăciunile părinților sunt temelia caselor copiilor. Și atunci eu, înseamnă că, la un moment dat în viața mea, am făcut niște prostii și plătesc”, a explicat fosta femeie de afaceri.

Până să cunoască ideea de familie perfectă și să-și descopere jumătatea, Monica Tatoiu a mai trecut prin două căsnicii eșuate. Ambele au durat foarte puțin,. Iată, însă, că cea de-a treia se apropie de de 40 de ani.