O celebră fabrică din România revine la viață! Noii patroni ai fabricii au anunțat că aceasta şi-a reluat deja activitatea în toamnă şi au nevoie de oameni.

Mai exact, este vorba despre fabrica de zahăr Luduș, care deja a reînceput producția. Până de curând, zahărul care se vindea sub brandul „Zahăr Bod” era produs în Ucraina și ambalat în România.

Dar din această toamnă, în marile lanțuri de magazine au apărut deja pachetele de Zahăr Bod sută la sută românesc. Acum, pe eticheta acestuia, ca țară de origine este trecută România.

În dreptul producătorului este trecută Fabrica de Zahăr Luduș, iar ca distribuitor apare firma Best Achiziții SRL, deținută de Mihaela Neagu, coproprietară a Fabricii de Zahăr Luduș.

Mihaela Neagu a afirmat că zahărul sută la sută românesc a început să fie livrat deja către magazine, sub brandul Zahăr Bod. Aceasta a mai precizat că la acea vreme, zahărul produs la Fabrica de Zahăr Luduș va fi vândut tot sub brandul Bod, fapt confirmat acum.

„Am cumpărat două fabrici de zahăr, una este cea de la Bod şi sunt coacţionar şi aici, la Luduş. Am stabilit că voi ieşi pe piaţă cu brandul de la Bod, care este unul de la 1889, ţinând cont de faptul că în Luduş nu am maşini de ambalat, am băgat foarte mulţi bani în dezvoltarea brandului şi nu cred că voi renunţa la el curând. Zahărul îl găsiţi cu tricolorul pe pungă, este produs aici, la noi. Am început să livrăm de lunea trecută, sunt companii care cumpără”, a declarat ea.

„Cu siguranţă, eu nu am în plan să dărâm fabrica de la Bod, am în plan să mai aştept unul-doi ani să putem să facem capacitate maximă aici şi apoi să ne mutăm acolo, dar fără ajutorul statului român – şi domnul ministru (Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuţ Barbu, n.r.) ne-a promis astăzi că o să ne sprijine în tot ceea ce se întâmplă aici, nu o să putem singuri”, a adăugat coproprietara fabricii.