În urmă cu doi ani, actrița Selma Blair primea o lovitură dură din partea medicilor. Aceștia au diagnosticat-o cu scleroză multiplă, vestea dându-i complet viața peste cap. Chiar dacă a primit verdictul de abia în luna octombrie a anului 2018, actrița preciza atunci că simptomele le simțea deja de câțiva ani. Acesteia i s-a propus să încerce un transplant de celule stem dar și chimioterapie.

„Sunt handicapată. Mi se întâmplă să cad. Scap obiecte. Memoria îmi este înceţoşată. Chiar nu aveam nicio intenţie să fac aceste lucruri, mă gândeam că nu vreau să-mi distrug ce mai rămăsese din corpul meu. Mă gândeam doar: «De ce să bag în mine acest drog oribil care este chimioterapia ? Nu am cancer . Dar efectiv mi-am dat seama că nu mai am nicio soluţie”, a povestit Selma Blair.

Actrița a mai povestit că a fost avertizată că ar putea să moară, motiv pentru care și-a făcut planurile pentru moarte. Totuși, datorită tratamentului cu celule stem, aceasta a reușit să supraviețuiască.

„Am fost avertizată, aşa că am început cumva să-mi fac planurile pentru moarte şi i-am spus asta fiului meu, iar el mi-a zis că ar prefera să fiu incinerată. Am făcut mai multă chimioterapie decât face în mod obişnuit un pacinet bolnav de cancer, aproape că te ucide cantitatea pe care am făcut-o eu, însă celulele stem m-au ajutat să supravieţuiesc, afirma Selma Blair.