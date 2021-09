Nico trece prin momente fără precedent de ani de zile. Deși până acum și-a ascuns viața personală, recent, aceasta a vorbit deschis despre ce i se întâmplă. Artista a fost diagnosticată cu o boală extrem de gravă, iar anunțul a fost făcut chiar de ea. Într-un interviu pentru Antena Stars, Nico a declarat că merge regulat la medic pentru a-și face analize și asta pentru că boala ei poate suferi oricând complicații și poate să-i pună viața în pericol.

Este vorba despre insuficiență venoasă, o boală ereditară, în contextul în care și surorile artistei suferă de ea, iar cea mai mare frică a lui Nico este să nu facă tromboză. Totodată, vedeta a mai povestit că merge în fiecare an la control pentru a putea ține boala sub control.

În ceea ce privește simptomele bolii, artista a mai declarat că nu este nimic dureros, însă din punct de vedere estetic, aceasta este foarte deranjată. Mai exact, afecțiunea de care suferă vedeta este asemănătoare cu varicele, iar vasele de sânge nu pot dispărea sub nicio formă.

Astfel, aceasta este nevoită să meargă regulat la medic, pentru ca lucrurile să nu se agraveze, în contextul în care vedeta nu are ce să mai facă decât să controleze boala.

„Circulația periferică este un pic stricată. Dureri nu am deloc, dar este inestetic. Sunt vasele superficiale ieșite un pic, se văd. Nu am varice, am doar vasele astea roșii care ies la suprafață. Nu am ce să fac pentru că e moștenită. Trebuie controlată”, a mai spus artista.