Într-un interviu acordat pentru ciao.ro, Florin Busuioc a declarat că nu își dorește deloc să iasă la pensie, ci vrea să fie mereu activ din punct de vedere profesional. El a mai adăugat că orice s-ar întâmpla nu va renunța niciodată la teatru, precizând că roluri pentru el sunt destule.

În ceea ce privește colabroarea cu Pro Tv, acesta a declarat că nu știe cât va mai fi ținut, însă speră să nu fie nevoit să se retragă.

„Eu nu cred că voi ieși vreodată la pensie cu totul, adică teatrul n-o să-l las niciodată și asta, Slavă Domnului, pentru că roluri de bătrâni există în teatru și pot să joc și după 65 de ani. Dacă o să ies la pensie de la televiziune, poate că o să mă mai țină pe aici… că poate li se pare că zic bine vremea și nu mă dau chiar afară. (râde – n.r.). Sunt ceva ani, vreo 15-16 ani de Pro TV… Eu trag nădejde să rămân cât mai mult în povestea asta și să nu fie nevoie să mă retrag”, a declarat Florin Busuioc pentru ciao.ro.

Cum se simte după infarctul din 2018

Totodată, el a mai vorbit în cadrul aceluiași interviu despre activitatea sa de la Pro Tv. Actorul susține că a dublat la înceuput desene animate, a scris texte pentru alți prezentatori, dar și formate de emisiuni.

„Eu am făcut de toate în PRO TV, absolut de toate. Am fost la dublaje de desene animate la început, după care am fost voice over, după care am scris texte pentru alți prezentatori, după care am scris formate de emisiuni pentru alți prezentatori, după care am prezentat emisiuni… am făcut de toate, absolut tot ce se putea face într-o televiziune am făcut.”, a afirmat acesta pentru sursa mai sus menționată.

În ceea ce privește starea sa de sănătate, în contextul în care în luna noiembrie a anului 2018, el a suferit un infarct miocardic după un spectacol susținut la Craiova, Florin Busioc susține că de atunci și-a schimbat regimul alimentar și a mers și la sală.

El a mai adăugat că nu s-aus chimbat multe de atunci în stilul său de viață, fiindu-i greu să iasă din zona sa de confort.

„Am încercat, din când în când, să țin un regim, nu prea îmi iese asta cu regimul, am mers și la sală o perioadă. De vreo lună n-am mai fost, dar o să reiau sala, o să mă duc din nou la sală. Însă nu pot să zic că mi-am schimbat foarte tare stilul de viață. Am încercat și să merg mai mult pe jos, dar nu prea sunt obișnuit și atunci mi-e greu să ies din zona mea de confort”, a mai declarat Busu pentru ciao.ro.