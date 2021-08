Astfel, conform cifrelor de audiență consultate de capital.ro, emisiunea prezentată de Cătălin Măruță a avut audiențe mai mici decât posturile concurente pe publicul național. La orașe, cifrele au fost și mai mici.

Astfel, emisiunea care a debutat la ora 15.00 preia o audiență de 3 puncte de la emisiunea precedentă, însă scade rapid la o audiență de sub 2 puncte de rating. Astfel că, Măruță ajunge în sfertul 15.45-16.00 la o audiență de 1,8 puncte de rating, în timp ce Antena 1 are mai mult decât dublu: 3,9 puncte de rating, iar KANAL D are 2,8 puncte.

Audiența emisiunii se menține la 1,8 puncte de rating și în minutele de după ora 16.00, în timp ce Antena 1 ajunge la un vârf de 4,6 puncte de rating pe publicul național.

De remarcat că PRO TV ajunge să depășească audiența Antenei 1 în sfertul care începe la ora 17.15, cu Știrile PRO TV, care ajunge la un rating de peste 4 puncte.

Dacă ne uităm pe audiențele de pe tot parcusul zilei de la PRO TV, se observă faptul că emisiunea lui Cătălin Măruță nu doar că are audiență mai slabă comparativ cu posturile concurente, dar are o audiență mult mai slabă și față de celelalte emisiuni ale postului. O audiență de 1,8 puncte de rating pe publicul național se mai găsește la PRO TV doar la 6 dimineața și după 1 noaptea.