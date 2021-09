Anca Pandrea a fost internată de urgență la spital. Actriței i s-a făcut rău pe stradă

Anca Pandrea a plecat într-o mică vacanță la Brașov, însoțită de de două prietene. Îndrăgita actriță a precizat pentru impact.ro că i s-a făcut subit rău, subliniind că nu mai putea articula niciun cuvânt.

Actrița a povestit că a vizitat mai multe locuri, cât și o biserică, unde s-au rugat. Anca Pandrea a mai spus că după vizita la biserică s-a simțit brusc rău și nu mai putea vorbi sau respira.

”De obicei nu merg în vacanțe, prefer să rămân acasă, cu Iura al meu. Plus că este și situația care e cu pandemia. Am făcut o excepție, am plecat cu două prietene la Brașov, să mai schimb aerul. Am vizitat mai multe locuri, am fost la o biserică, totul a fost frumos. Când ne-am întors de la lăcașul sfânt, unde ne-am rugat, am simțit brusc că nu mai pot articula niciun cuvânt. Pur și simplu nu mai puteam vorbi, nu mai puteam respira. Apoi am leșinat, mi s-a făcut rău. Stătusem câteva ore în soare, pentru că afară vremea era foarte frumoasă, nu știu exact ce s-a întâmplat.”, spune Anca Pandrea.

A stat șase ore cu perfuzii

Actrița a mai povestit că nu știe exact ce s-a întâmplat, doar că a ajuns la spital unde a stat timp de șase ore pe perfuzii. Aceasta a mai spus că după externare s-a întors în Capitală pentru a fi supusă unor investigații medicale.

”Am ajuns la spital, iar acolo m-au ținut cam șase ore cu perfuzii. Deși trebuia să mai stăm o zi, după externare am plecat spre București, pentru a fi supusă unor investigații medicale”, a mărturisit actrița pentru sursa anterior citată.

”Aștept rezultatele la analize”

Actrița a mai spus că nu este vorba despre coronavirus, deoarece s-a ferit de virus și a urmat toată măsurile de igienă. Anca Pandrea a mai spus că a stat mai mult în casă și că a evitat să meargă cu transportul în comun.

”M-am ferit tot timpul, am urmat toate măsurile de igienă. În plus, am stat mai mult în casă, am evitat să mai merg cu mijloacele de transport în comun”, a adăugat aceasta.

Anca Pandrea a mai spus că își va face analize pentru a vedea de la ce i s-a făcut rău pe stradă, subliniind că suferă de insuficiență cardiacă. Aceasta a mai spus că are probleme cu coagularea sângelui, cu glanda și gastrită.