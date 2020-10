Marc Landy, profesor emerit la Boston College din Massachusetts, coautor al cărţii „Presidential Greatness”, analizează consecințele acestor alegeri asupra unei democrații americane afectate de îndoială, conform lepoint.fr

Reporter: În cartea d-voastră, analizați stilul prezidențial al unora dintre cei mai mari cinci președinți ai Americii, de la George Washington la Franklin D. Roosevelt. Alegerea lui Donald Trump a fost o schimbare profundă. Poate democrația americană să se reconecteze la ceea ce a fost cândva măreţia sa?

Marc Landy: Aveţi dreptate, ceva s-a rupt odată cu alegerea lui Donald Trump, în noiembrie 2016. Ceva care avea de-a face cu o lungă și importantă tradiție stabilită în cadrul președinției. Actualul președinte nu se adresează corect publicului american, oferă dezinformări, exagerează și încearcă în mod constant să testeze limitele propriei puteri, cea a Biroului Oval. Biden va avea probabil o viziune mai „sobră” asupra exercitării mandatului său. Va reuși să restabilească spiritul Constituției? Nu ştiu.

Reporter: Bătălia din această luptă se dă pentru numirea unui nou judecător la Curtea Supremă. Ce părere aveţi?

Marc Landy: Acesta este unul dintre cele mai cumplite lucruri dezbătute în acest moment în Statele Unite: numirea de către Donald Trump a unui nou judecător [conservator] la Curtea Supremă, unul dintre pilonii sistemului instituțional american, după moartea judecătoarei [progresiste] Ruth Bader Ginsburg. Acum, democrații amenință să numească noi judecători la Curtea Supremă în caz de victorie – „to pack the court”, în engleză – în ideea de a redistribui echilibrul puterilor în această jurisdicție atât de importantă din Statele Unite.. Este deja o încălcare a spiritului Constituției. Trump, la rândul său, forțează numirea unui judecător de către Congres, întrucât alegerile sunt atât de aproape, în timp ce democrații propun ceva constituțional „nemaivăzut”. În ambele cazuri, trebuie să spun că este o mare greșeală față de echilibrul instituțiilor noastre.

Reporter: Oare, Trump nu a câștigat deja războiul numind doi, poate în curând trei, judecători care să servească pe viață? O moștenire care va dura, indiferent de rezultatul alegerilor.

Marc Landy: Cred că principala sa moștenire va fi că a perturbat considerabil ceea ce numim „decență în politică”. Este principala sa moștenire pentru democrația americană. Asta înseamnă și numirile sale la Curtea Supremă? După cum am spus, democrații ar putea alege să ocolească acest obstacol prin intensificarea nominalizărilor judecătorilor progresiști, ceea ce ar elimina posibilitatea unei instanțe pur conservatoare. De aceea, Trump riscă totul pentru toate.

Reporter: Empatie, emoție… atâtea virtuți în politică îi sunt atribuite lui Joe Biden împotriva unui Donald Trump considerat rece și arbitrar. Cu Biden ales, ar găsi americanii un stil de preşedinţie mai paternalist și consensual?

Marc Landy: Acesta este unul dintre aspectele pozitive ale lui Joe Biden. Pare a fi o persoană bună, sensibilă, elegantă, un „gentleman”, dacă preferaţi. Dar adevărata întrebare este: va fi suficient de puternic ca președinte? Cred că oamenii speră ca ocupantul Casei Albe să dea dovadă de forţă în fața provocărilor majore din vremurile noastre. Există această speranță a electoratului american ca președintele să fie un om puternic. Trump pare puternic, dar nu a arătat abilități reale în gestionarea Congresului, de exemplu, în capacitatea sa de a promova reformele, ceea ce i-a redus aura politică. El se prezintă ca o persoană puternică, dar nu sunt sigur că acest lucru se traduce în mod necesar în acțiune. A arătat suficientă forţă pentru a mobiliza administrația împotriva virusului? Trebuie făcută o distincție între ambalaj și conținut.

Reporter: Este probabil ca rezultatul acestor alegeri să fie contestat de ambele tabere. În cazul unui scor strâns, care este posibilitatea ca Trump să câştige la limită?

Marc Landy: Este foarte greu de prezis. Dacă scorul va fi foarte strâns, probabil că Trump va contesta rezultatele votului prin corespondenţă. Apoi le va reveni instanțelor misiunea de a se pronunța, dar fără precedent juridic, nimeni nu știe cu adevărat care ar fi rezultatul. Vor încerca să conteste voturile în instanțele din fiecare stat și, eventual, chiar la Curtea Supremă. Evident, o puternică majoritate conservatoare i-ar oferi sprijinul necesar în cazul unui litigiu, cu condiția ca plângerea sa să fie parțial întemeiată. Acum douăzeci de ani, în 2000, contestaţia Bush vs. Gore s-a încheiat cu victoria lui Bush, dar de data aceasta democrații vor fi mult mai răi. Ce se va întâmpla dacă şi Curtea Supremă se va implica? Nu am avut niciodată acest nivel de criză. Armata îi va sprijini pe democrați? Intuiția mea este că, dacă Trump nu are cazuri de fraudă dovedite, nu are buletine de vot falsificate la îndemână, îi va fi dificil să-și revendice realegerea.

Reporter: Care este principala miză a acestor alegeri?

Marc Landy: Lipsa de civilitate a dezbaterii a fost mult remarcată. Nu este de bun augur pentru procesul democratic, problema principală a acestor alegeri fiind aceea de a restabili credința poporului american în forța constituției noastre.