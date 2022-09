Asta si gata. Videoreportajul nunții din Măciuca, făcut cu colegul Vlad de la Infofinanciar. Nu e de haur, cu 4k-uri si ce tehnologii mai are lumea și vlogării în general. N-a mers nici microfonul si eu nu sunt mare fan editat video, dar asta a ieșit. Multe filmări sunt făcute cu telefonul. Însă asta e povestea nunții lui George Simion, cu de toate.

Nunta de A.U.R de la Măciuca. Ultima zi de câmpenească, întâia noapte de campanie electorală

Am vorbit cu măciuceni, cu oameni din toată țara, o familie de aromâni din Albania și chiar români întorși din străinătate pentru eveniment. A fost interesant ca experiență, mai ales obiectivă și socială în sine. Să vezi oamenii cum pot mânca, bea și dansa fără să îi coste aproape nimic, în afară de cutiile cu donații puse prin toată zona a fost inedit pentru mine.

George Simion a dat startul campaniei electorale de foc

Mai mult, am prezis audiența RTV-ului si era să pice un balon cu aer cald dezumflat peste mine. Trebuie să precizez că eu nu ajung la nunți în general. Nu mă descurc în mediile nuntistice foarte bine și de obicei refuz cam toate nunțile și invitațiile pe cât de politicos pot. Nu pentru că nu vreau să văd cum doi oameni dragi mie se căsătoresc, dar nu găsesc niciodată timpul și energia pentru asta. Plus că nu am nicio pereche de pantofi si mereu atrag atenția la nunți cu părul meu vâlvoi. Și mai ales că nunțile unde ajung eu mereu se termină în haos. Se bea prea mult, se dansează prea mult. Totul e prea mult parcă la o nuntă. Mai puțin timpul petrecut cu organizarea. Asta poate dura ani sau luni. Totuși le apreciez. Sunt evenimente importante din viață, mai ales la noi românii și balcanicii în general. Eu mă tot gândesc că nu o să vină nimeni la nunta mea dacă e să mă însor vreodată. La Simion au venit mii. Vă dați seama la cât de multe nunți trebuie să se ducă în viața asta pentru că este dator?

Nici aici nu am venit invitat, am venit pentru că trebuia mers. Fie că vă place sau nu, nunta lui Simion a fost un eveniment jurnalistic important. Mai ales în România și mai ales în haosul ăsta cu crize, război, pandemie si stres în general. Vrem și vești bune, de bine, lucruri mai pozitive, nu doar negative tot timpul. Și la nunta lui Zelea Codreanu au fost jurnaliști din toată țara, asta a făcut ca amploarea evenimentului să fie și mai mare, plus că venea și după un proces câștigat, dar asta o să vă povestesc într-o altă lecție de istorie. Se mai spune că și nunta lui Zelea Codreanu a fost filmată, în două exemplare. Acesta au apărut de câteva ori în niște cinematografe din București și apoi au fost arse. Simion a transmis totul live, pe Facebook.

Mai sunt fix doi ani până când va fi ales noul președinte al României, din 2024, ultimul set de alegeri din cele 4 programate pentru acel an: europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Până acum avem doar o mână de nume luate în discuție: Nicolae Ciucă, Mircea Geoană, George Simion, un Dacian Cioloș probabil și rămâne de văzut cine o să mai apară pe parcurs. Însă rotițele și planurile se pun în mișcare la nivel politic.

Fiecare vrea să câștige prezidențialele din 2024 și fiecare alege strategia sa. Candidații de la Guvernare (Nicoale Ciucă) atrag publicul prin deciziile luate la nivel administrativ, Opoziția prin a arăta greșelile Puterii, Geoană vine cu funcția de la NATO în spate și Simion cu pagina sa de Facebook și toată atenția publică pe care o primește prin alegerile sale.

Există o prevedere a Constituției care spune limita cetățenilor pentru a candida în România este de cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în organele administraţiei publice locale, cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în Senat şi cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României. Simion face 36 în septembrie. Ca să nu mai zic că data alegerilor prezidențiale o să fie apropiată de ziua lui de naștere. Parcă văd că mai organizează un botez.

Căldură mare, dar așa e la câmpenești vara

Lăsând nuanțele politice, eu m-am distrat. Și eu și participanții. Chiar dacă a fost cald și băutura nu avea timp să se răcească. Vinul era rece. N-am dansat, ce-i drept și binecuvântate să fie cele două doamne de la centrul de presă organizat într-un centru multifuncțional din Măciuca, unde era Raiul pe Pământ în căldura de afară: răcoare, prize, apă rece, cafea, ne-au adus mâncare, asta dacă nu voiai să stai la masă și cozi cu oamenii de la câmpenească. Eu am stat. Și mâncarea a fost bună. Au muncit omuleții aia de la zona de masă, cu cei de la baruri și cei de la pază cam toată ziua. Plus cei care au strâns gunoiul, cu toate că a rămas în continuare peste tot, ca la orice nuntă.

RTV a făcut probabil mult din audiență si pe concert in sine si pe muzica prezentată. Ei fac asta de ani de zile de sărbători și atunci mereu fac audiențe mari.

Nu știu cine a fost wedding planner-ul, dar a fost o organizare de festival întru totul. Plus alegerea locului, inclusiv numele localității. Pe lângă asta, George Simion a avut o nuntă separată, normală, ca a oricărui român, departe de București și de orice oraș mai mare.

Oricum, enjoy! Următorul reportaj o să fie mai bine făcut, dar cel de mai jos mi se pare că se potrivește întru totul cu evenimentul în sine. E făcut mai românește, așa. Și asta merită ultima câmpenească din istoria României. Picnicuri, festivaluri și concerte cred că o să mai avem.

P.S: Idee de afacere pe timp de criză. Porniți festivaluri de muzică populară în diferite regiuni rurale din România cu prețuri mici, pentru localnici. Vechile bâlciuri nu se mai țin de când au fost numite toate pomeni electorale.