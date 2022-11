Nunta anului în România! Vedeta tocmai a făcut anunțul. Surpriză uriașă în showbiz

Iancu Sterp i-a uimit pe cei care îl urmăresc în mediul online. Fratele lui Culiță Sterp a anunțat pe rețelele de socializare că este gata să se însoare cu iubita sa, Denisa Coțolan. Tot pe rețelele de socializare, acesta le-a arătat internauților că iubita sa este gospodină și că nu mai dorește să o piardă.

În secțiunea de InstaStory, Iancu Sterp le-a arătat fanilor ce masă bogată i-a pregătit iubita sa.

„Eu nu mai am cuvinte. Ce să zic, am tot evitat să mă însor, dar acum chiar nu mai dau înapoi. Priviți ce gospodină desăvârșită”, a spus acesta pe Instagram.

Totuși, rămâne de văzut dacă cei doi chiar se vor căsători, având în vedere că nu se știu mai multe detalii despre fericitul eveniment.

Iancu Sterp se cunoaște cu iubita sa din liceu

Denisa Coțolan și fratele lui Culiță Sterp se iubesc foarte mult acum, însă ei nu se cunosc de ieri de azi. Cei doi s-au întâlnit în liceu, iar Iancu Sterp s-a îndrăgostit imediat de cea care acum îi este parteneră de viață.

Totuși, relația de atunci dintre ei nu a durat prea mult. Câțiva ani mai târziu, ei s-au revăzut și au format din nou un cuplu.

Iancu Sterp a oferit un interviu pentru wowbiz.ro, acolo unde spune că între ei doi există dragoste adevărată deoarece s-au cuplat din nou după o perioadă de 8 ani.

„E poveste lungă. Povestea noastră e de opt ani, numai că nu ne știa nimeni, nu eram la TV. E din liceu, eu eram în clasa a X-a, ea a IX-a, eram mai copii, am fost atunci împreună, eram mai necopți la minte.

După care am luat-o pe drumuri un pic separate, dar uite, dacă dragostea este adevărată și mare, până la urmă ne-am intersectat și suntem împreună acum. A fost singura fată de care am fost îndrăgostit și pe care am iubit-o și de aia niciodată nu mi-am putut lua gândul de la ea.

În perioada asta de 7-8 ani cât nu am avut relație, noi ne-am mai dat câte un mesaj, am mai vorbit pe ici, pe colo, aveam scânteia aia, iar acum ne-am mai maturizat și am decis să fim fericiți.

Acum suntem bine. A venit din partea amândurora și natural. Acum vrem să recuperăm timpul pe care l-am pierdut”, spune fratele lui Culiță Sterp.