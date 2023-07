Denise Rifai a mărturisit care este motivul pentru care nu și-a întemeiat o familie și nu are copii. Celebra prezentatoare TV a spus că susține femeia independentă și este de părere că aceasta nu trebuie să depindă de nimeni.

Motivul pentru care Denise Rifai nu are copii

„Eu nu am copii. Eu m-am născut într-o familie mixtă. Eu de mică am văzut în familia tatălui meu, de exemplu, și nu mi-a plăcut faptul că femeia nu era neapărat independentă din punct de vedere financiar. În cultura arabă femeia, de regulă, stă acasă.

Eu fiind la amestec de civilizații mi-am dorit foarte mult în primul rând, ca orice ar fi pe lumea asta, să fiu independentă financiar. Eu susțin femeia independentă financiar indiferent de cat de mulți bani are sau nu bărbatul din viața ei, că e tata, că e fratele ei sau este soțul.

Femeia trebuie să aibă rostul ei și banul ei. De când m-am născut am știut un singur lucru: că eu trebuie să rezolv cu nedreptățile care apar. Mică fiind, îmi doream ca vocea mea să poată să facă dreptate.

Mă gândeam când eram mică să mă fac avocat. Anii au trecut și m-am așezat în zona aceasta de presă. Și iată că până în ziua de azi eu am reușit să împlinesc cam tot ce mi-am propus în materie de nedreptăți. De cele pe care eu le-am văzut.”, a declarat Denise Rifai.

Denise Rifai nu a întâlnit bărbatul potrivit

De asemenea, prezentatoarea TV a mărturisit că își dorește să aibă o familie, dar până în prezent au a întâlnit bărbatul potrivit cu care să simtă că poate întemeia o familie.

„Până acum nu am întâlnit un bărbat alături de care să mă simt în zona aceea de complementaritate să îmi doresc să împlinesc cu el o familie. Îmi doresc foarte mult să am o familie, îmi doresc foarte mult să am copii, dar încă în destinul meu nu s-a întâmplat așa.

Eu susțin, spun și mă declar o tipă extrem de feminină, respect bărbatul, dar în viața mea, deși mi-am dorit, nu s-a întâmplat. Și nu pentru că am tras doar într-o direcție. Nu! Așa a fost până acum. Îmi doresc foarte mult o familie, dar nu înspre absurd. Că este și aici o chestie. Nu toată lumea trebuie să aibă familie. Poate nu e pentru toată lumea”, a dezvăluit Denise Rifai în cadrul podcastului „EGO Life by Dana Săvuică” de pe canalul de Youtube EGO.