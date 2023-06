„Găsești fericirea în orice”

„Nu se poate descrie experiența. (…) Când îți este bine, nu îți mai vine să te transformi, nu îți mai vine să scoți puterea personală.

Dar în momentul în care ești pus în fața faptului împlinit și trebuie să supraviețuiești, te poți transforma în așa fel încât să găsești soluțiile care nu îți veneau prin cap.

Ai o putere care nu știi de unde vine. (…) Totul era greu, dormeai pe scândură, te ploua. Astfel, trebuia să găsești fericirea în orice. Eu mă bucuram ca proasta când vedeam aceeași rață în fiecare seară.

(…) Fără haine de fițe, fără mâncare, fără nimic. Cu un orez, mă simțeam bine.

Cum mă transform în roluri, așa m-am transformat și la Sunt celebru, scoate-mă de aici! De voie, de nevoie, ce ai de făcut altceva în afară de a supraviețui. Îți intră o adrenalină în corp și poți face orice.

După emisiune, unii au mers la psiholog. La mine nu a fost cazul. Eu când m-am întors în lumea asta, timp de o săptămână nu am dormit de fericire.

Mă gândeam de ce ne cramponăm pe toate prostiile, de ce ne plângem. Mă uitam în aeroport ca nebuna. Mă uitam la luminiță ca vițelul la poartă nouă. Eram fascinată de tot.

Mă gândeam că am cearceaf, am saltea, am mâncare, am tot ce îmi trebuie. Mie mi se pare că ar trebui să fim foarte recunoscători, noi ca oameni, că avem unde dormi, avem ce mânca. Mi se pare că ne plângem prea mult”, a spus Anisia Gafton, pentru Fanatik.

„Șobolăneii mi-au plăcut”

Recunoaște că cel mai greu i-a fost atunci când Rux, cea care i-a fost alături de-a lungul competiției, a plecat acasă. Reptilele și insectele cu care a trebuit să se lupte sau mâncatul viermilor nu i se mai par acum un lucru atât de rău.

„Înainte nu mâncam viermi, dar acum pot să-i mănânc. Deși a fost foarte grețos episodul în care am mâncat șobolanul, aș mai mânca! După luni întregi de mâncat orez, când vezi o pulpiță de șobolănel îți vine să-l mănânci. Ai impresia că e cel mai bun din lume.

Șobolăneii mi-au plăcut, pot mânca și acum un picioruș. Ce a fost cel mai grețos de departe au fost viermii aceia mari. Nu știu cum i-am mâncat.

Când a plecat Ruxi mi-a fost cel mai greu. Nu știam cum o să mă readaptez. Rux m-a ajutat, a văzut în mine că pot să câștig, eu nu eram sigură. A avut un fler și un simț incredibil. A vrut ca eu să câștig și a știut cumva că am capacitatea asta. Când a plecat mi-a fost foarte greu, cel mai greu. Eu cu Ruxi aveam o legătură, râdeam cu ea. Dacă mă apăsa ceva pe suflet, mă duceam la ea și îi spuneam și viceversa. Acum trebuie să mă descurc singură. M-a dărmâmat și faptul că a plecat, dar uite că m-am readaptat. Nu știu cum găsesc puterea asta în mine de fiecare dată”, a mai spus Anisia Gafton.