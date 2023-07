De 12 ani, Mihai Rait îi dă viață lui Dorel în serialul „Las Fierbinți” de la Pro TV. Acum, actorul va apărea într-o nouă emisiune, numită „Săriți de pe fix!”, care va fi moderată de Cabral Ibacka.

Mihai Rait, despre provocarea „Săriți de pe fix!”

Mihai Rait a mărturisit că i-a fost ușor la casting, deoarece el a jucat în spectacole de improvizație de dinainte de a juca în „Las Fierbinți”.

„Mie mi-a fost ușor la casting, sincer să fiu, pentru că joc în spectacole de improvizație de vreo 14 ani, adică dinainte de “Las Fierbinți” care are 12 ani. Mi-a fost ușor la casting până am ajuns aici și am văzut că ce facem noi pe scenă în planul acela drept, la bază e improvizație, dar aici e totul și cu totul altceva, e un pic mai greu aici, la planul înclinat, la cam tot ce facem, e diferit și asta îmi place”, a spus el într-un interviu pentru Impact.

Emisiunea are la bază un concept nou, cu un studio diferit, concurenții trebuind să intre pe un plan înclinat.

„Am tot căzut pe planul înclinat, am vreo 2 vânătăi, șoldurile, căzând pe șold am impresia că așa m-am născut cu durerea asta pe partea asta (râde), dar se întâmplă să mai alunecăm. Că na, vrei să îți iasă bine, dai cu totul cum ar veni!”, a mai povestit Mihai Rait.

Emisiunea „Săriți de pe fix!” va fi difuzată în curând la Pro TV

Emisiunea „Săriți de pe fix!”(Anything Goes) va fi prezentată de Cabral Ibacka. 8 comedianți vor intra într-un carusel de umor și surprize, iar în fiecare ediție li se vor alătura doi invitați speciali. Cei 8 comedianți, Anca Dinicu, Anisia Gafton, Emily Burghelea, Alex Bogdan, Drăcea, Lucian Ghimiși, Mihai Rait și Paul Ipate, alături de cei doi invitați speciali, vor juca o serie de jocuri care le vor testa imaginația și adaptabilitatea.

Cea mai mare provocare va fi planul înclinat, un studio construit la un unghi de 22,5 grade, unde invitații vor trebui să joace diverse personaje într-o serie de scenete. Bineînțeles, vor trebui să rămână în picioare.

„Acest proiect nu are numele ăsta din întâmplare, chiar e complet sărit de pe fix! Am avut noroc cu un casting de comedianți și tineri, și fresh, dar în același timp cu experiență, care pot fi săriți de pe fix în așa fel încât să se bucure și cei de acasă. Proiectul se bazează pe spontaneitate și improvizație, domeniu în care toți ai noștri fac performanță.

Este o plăcere să lucrez alături de oamenii ăștia care-și iubesc meseria foarte tare și care știu extrem de bine ce au de făcut. Din punctul meu de vedere, probabil, sunt șanse să fie cel mai ușor proiect de televiziune pe care l-am avut în ultimii ani, pentru că greul cade pe colegii mei, care sunt și ei săriți de pe fix ca și mine. Ce se întâmplă în emisiunea aceasta este neașteptat de la cap la coadă, curgerea este complet atipică și abordarea pe care o avem este una care până acum nu prea a fost folosită în România, iar planul înclinat este o nebunie în sine, o nebunie în care lucrurile se întâmplă cu o viteză amețitoare și vin buluc”, a spus Cabral.