Emisiunea care va fi difuzată la Pro TV se va numi „Săriți de pe fix”. Așadar, ce prezentator ar fi mai bun decât simpaticul Cabral Ibacka?

Show-ul se anunță a fi unul de zile mari, care îi va ține pe români în fața televizorului de la început până la sfârșit.

Cabral va prezenta emisiunea „Săriți de pe fix”

Filmările au început, iar Cabral a asigurat că nu va lipsi voia bună. Potrivit acestuia, emisiunea va avea invitați permanenți, printre care Mihai Rait din „Las Fierbinți” și Paul Ipate, iar în fiecare ediție vor fi doi invitați speciali.

„Ideea este foarte simplă. Asta este una dintre scenele de la „Săriți de pe fix!”. Am niște invitați permanenți…niște talente cum rar s-au mai văzut.

Sunt frumoși, deștepți, sunt talentați.., de exemplu, gândește-te că sunt aici permanent: Anca Dinicu, Bogdan Drăcea, Lucian Ghimiși, Cătălin Neamțu, Mihai Rait, Emily Burghelea, Alex Bogdan, Anisia Gafton… e și Paul Ipate. Și în fiecare ediție avem și doi invitați super speciali”, a spus el în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de la Pro TV.

Prezentatorul a spus, cu umor, că va fi prima emisiune din cariera sa în care nu va trebui să facă nimic.

„E prima emisiune din cariera mea în care nu trebuie să fac nimic. E cu joacă. E cu joacă sărită de pe fix!”, a spus Cabral.

Formatul a fost, în trecut, și la postul rival Antena 1. Emisiunea s-a numit ”Totul e permis” și a fost prezentată mai întâi de Alexandru Ion din ”Lia, soția soțului meu”, iar mai apoi de Cosmin Seleși.

Cabral revine pe micile ecrane după ce a luat o pauză de la televiziune

Cabral revine pe micile ecrane după ce la finalul anului trecut, a anunțat că a obosit și simte nevoia să ia o pauză de la televiziune pentru a se odihni.

„Am obosit. O să mă opresc. Puțin… puțin mai mult. Nu știu…

Și să nu înțelegi că mă vait. Neah, nu-i cazul. Dar mă opresc acum tocmai ca să n-ajung să mă vait.

M-au învățat ai mei ce-i munca de la 14 ani. Muncesc de la 17 ani neîntrerupt. Într-un ritm de om nebun. În meseria mea am 25 de ani pe post. Cu pauze minime, cu două sau chiar trei proiecte în difuzare în același timp, ba chiar și cu emisiuni diferite difuzate simultan pe trei posturi diferite. Am încercat în fiecare minut să învăț, să fiu mai bun, să respect, să fac bine. Nu știu cat am reușit, dar știu că am încercat.

Acum… nu-și închipuie nimeni că se va opri din învârtit bolovanul ăsta pe care trăim pentru că pun eu cracu’n frână. Nu va dispărea gravitația și nici nu se vor opri iepurii din făcut dragoste. Toate merg mai departe bine-mersi.

Doar că eu…Eu… o să fiu p-aci, la sud de București, cu copiii mei, cu Andreea, cu Artemis, cu ai mei, cu toți ai mei. Și sper să fim bine. Ceea ce vă doresc din inimă și vouă.”, a spus el atunci.