Așadar, îndrăgitul prezentator a vorbit în podcastul lui Horia Brenciu despre momentul în care a fost implicat într-un accident rutier. La momentul respectiv, acesta conducea motocicleta unui prieten și a observat prea târziu că urmează să intre în coliziune cu un vehicul care venea de pe cedează.

Cabral a dezvăluit prin ce a trecut în urma accidentului

„Tata asta m-a învățat, că în viață nu există limite decât alea pe care ți le-ai pus tu. Nu există limite. Am avut trei trânte. Legal vorbind, am avut dreptate de fiecare dată. Dar eram mic, eram prost și făceam greșeli. La un moment, cea de-a treia trântă, eram cu un motor care nu era al meu. Și încercam să-mi dau seama de dinamica motorului și cred că mergeam prea tare. De pe cedează mi-a intrat un domn cu o carosată din aia e 7 tone.

L-am văzut, mi-am dat seama că nu mai am timp. Am blocat spatele, am glisat-o puțin și am intrat sub mașinile parcate. Eu întins, știi cum e? Că se face urmă de cretă după tine. N-a fost cazul. I-am zis, ‘Du-te acasă, că nu ne-am atins’. Legal, eu aveam dreptate. Dar omenește, eu sunt prostul. Dacă eu sunt prostul, du-te acasă. Cumva, ar fi bine să ne și asumăm lucrurile pe care le facem”, a povestit Cabral în podcastul lui Horia Brenciu.

Prezentatorul a fost dus de urgență la spital

De asemenea, acesta a vorbit și despre momentul în care a fost luat de salvare și dus de urgență la spital.

„A venit salvarea să mă ia. Băieții îmi lăsaseră casca în cap. Și a venit domnul care era șofer și era proaspăt angajat și a tras de cască, era legată. Și după aia mi-a pus piciorul în umăr și a început să tragă. După ce a făcut asta, eu eram cu genunchii făcuți terci, pietre, sânge carne și el când s-a așezat mi-a pus direct mâna pe genunchi.

M-a pus pe targă și când au închis ușile de la salvare și mi-au dat peste călcâie. După aia, a plecat de urgență către Floreasca. Și-a dat seama că s-a stricat sirena. A deschis geamul și striga pe Unirii: ‘Dați-vă la o parte, sunt cu domnul Cabral’. Când m-au dat jos din Salvare, s-a frânt targa. Și atunci m-am ridicat într-un picior și am plecat. Mă ia, mă pune pe o din aia metalică de morgă. Eu eram plin de carne vie în palme. Și i-am zis, ‘Domnul doctor, stați așa. Eu nu port chiloți, niciodată. Eu la genunchi sunt tăvălit rău, dar mai sus totul e în regulă”, a mai spus Cabral.