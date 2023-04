Federaţia Oamenilor de Ştiinţă Americani (FAS) a descoperit o fotografie în care apare o bombă B61, iar militarii americani o verifică să vadă dacă a fost avariată. Doi dintre soldaţi fac parte dintr-o unitate de eliminare a muniţiilor explozive, iar alături de ei se află și un civil.

Partea din spate a bombei pare să fi fost răsucită în urma unui impact, iar una dintre aripioarele cozii lipseşte. De asemenea, o aparentă fisură este acoperită cu bandă adezivă roz.

FAS a făcut publică fotografia luni, 3 aprilie, menționând că aceasta a fost inclusă într-o prezentare din anul 2022 pentru studenţii care candidează pentru o slujbă în cadrul Laboratorului Naţional Los Alamos din New Mexico, una dintre facilităţile pentru arme nucleare ale ţării, precizează The Guradian.

FAS a geolocalizat imaginea, stabilind că fotografia a fost făcută la baza aeriană Volkel din Olanda una dintre cele şase baze din cinci ţări europene unde sunt stocate în prezent în total 100 de bombe nucleare gravitaţionale B61, ca parte a unui acord cu SUA de amplasare a armelor nucleare.

„Trebuie subliniat din capul locului că nu există nicio confirmare oficială că imaginea a fost realizată la baza aeriană Volkel, că forma avariată de B61 este o armă reală (sau una destinată antrenamentului) sau că avariile au fost rezultatul unui accident (faţă de o simulare, în scopuri de antrenament)”, a scris Hans Kristensen, autorul raportului şi directorul proiectului pentru informaţii nucleare din cadrul FAS.

Însă, „dacă imaginea este într-adevăr urmarea unui eveniment real cu arme nucleare, ar constitui primul caz documentat al unui accident recent cu arme nucleare la o bază aeriană din Europa”, adaugă oficialul.

În terminologia SUA, o deteriorare a unei arme nucleare este clasificată drept un incident „bent spear” și de obicei, este ținut secret.

„SUA menţin cel mai înalt nivel de standarde pentru personalul şi echipamentele care susţin arsenalul strategic, incluzând activităţi de instruire de rutină, întreţinere şi securitate, pentru a proteja capacităţile critice ale Americii”, a declarat un purtător de cuvânt al forţelor aeriene americane din Europa, care nu a vrut să facă niciun comentariu specific în legătură cu fotografia, menţionează The Guardian.

„Politica SUA este că nu putem nici confirma, nici infirma prezenţa sau absenţa armelor nucleare în orice locaţie generală sau specifică, inclusiv la exerciţii specifice sau operaţiuni reale” a spus purtătorul de cuvânt.

