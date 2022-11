Culiță Sterp este implicat într-un nou scandal! Artistul a fost chemat să cânte la un botez la Madrid, însă lucrurile nu s-au terminat bine. A ieșit un adevărat scandal când nu a primit banii cuveniți.

Artistul nu a fost plătit pentru prestația sa

Culiță Sterp a spus că a cântat trei programe fără să fie plătit. Acesta a spus că dacă nu își va primi banii pentru munca sa, o va da în judecată pe femeia care l-a chemat.

„Am cântat trei programe gratis. Totul s-a întâmplat pe la 1 noaptea, mai cântam maximum două programe și ăla eram! Femeia mai avea să îmi dea câteva mii de euro, dar nu rămân lucrurile așa.

Am vorbit deja cu avocații și, pentru că avem contract, o să o dăm în judecată”, a povestit artistul fanilor săi de pe Tik Tok.

Ce s-a întâmplat, de fapt?

Cântărețul a povestit în detaliu ce s-a întâmplat la botezul la care au fost chemați să cânte și de ce femeia nu a mai vrut să îi plătească. Acesta a spus că a încheiat un contract pe opt ore, la un botez la Madrid, iar scandalul a izbucnit când se aflau în pauză.

„Avem o întâmplare mai ciudată de povestit. Sunt aici cu toată formația, suntem la Madrid și e pentru prima dată din viața mea, de când cânt eu, când mi s-a întâmplat așa ceva. Cântam la un botez, aici, la Madrid și aici erau două formații. Era Cornel Cojocaru cu formația lui.

Oamenii ne-au plătit să venim să cântăm de la ora 8 seara până dimineață la 4, program normal. Ne-a chemat de la 6 seara, am stat două ore acolo, n-am zis nimic. Am început să cântăm, am cântat trei programe și, după al treilea program, a intrat Cornel Cojocaru să cânte o oră. Și în ora aia, cât eu stăteam în pauză, ne-am dus jos, unde era alt botez.

Am zis că le facem un program la oamenii ăia o jumătate de oră. Ne-am dus jos, nu am apucat să cântăm zece minute că a venit doamna asta de sus, doamna Mihaela. Mulțumim foarte mult, ești foarte drăguță. I-a aruncat microfonul pe jos”, a povestit Culiță Sterp într-un Tik Tok.