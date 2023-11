Culiță Sterp a ajuns la spital! Cântărețul a făcut implant de păr

Culiță Sterp a ajuns la spital! Cântărețul și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare că a fost supus unei intervenții chirurgicale. Mai exact, este vorba despre un implant de păr. Acesta chiar le-a arătat imagini cu el în cabinetul doctorului. Artistul a dezvăluit că a avut deja două astfel de proceduri în 2017, în Turcia, dar nu a fost mulțumit de rezultat. Drept urmare, a ajuns la Cluj.

„Astăzi este ziua cea mare pentru mine, pentru că mă duc să-mi fac implant la păr. După cum se vede, părul meu e foarte rar aici în față. Eu folosesc tot timpul o pudră ca să nu se vadă golurile, dar adevărul e că am nevoie de un implant, de încă unul, pentru că eu am mai avut un implant, de fapt două implanturi am mai avut, în 2017, în Turcia. Mi-am pus în față. Nu mi-a plăcut foarte mult cum mi-a prins cel din Turcia și am venit în România, la domnul doctor Mihai Motora, în Cluj. Mi-am mai făcut, acum vreo 3 sau patru ani. Mi-am pus în față, unde e mai des. Pe parcurs a început să-mi cadă din mijlocul capului, unde nu am avut implant. E o chestie ereditară. Se vede că e mai rar părul”, a spus el pe InstaStory.

Experiența anterioară a fost ușoară, fără dureri mari

Culiță Sterp a recunoscut că are emoții, dar nu mari. Potrivit acestuia, experiența anterioară a fost una destul de ușoară. Datorită anesteziei, nu a avut dureri mari.

„Am emoții, dar nu mari, pentru că data trecută când mi-am făcut la domnul doctor nu m-a durut aproape deloc, un pic de tot doar anestezia, după nu mai simți absolut nimic. (…) S-au recoltat firele din spate și acum urmează să fie plantate în față. Am dormit un pic în timpul acestei operațiuni”, a explicat cântărețul.

După intervenție, a postat o imagine în care apărea chel. Artistul a scris că „s-a dus părul, urmează altul nou”. Culiță Sterp a precizat că se simte bine după operație, chiar dacă zona capului s-a umflat puțin.

„S-a umflat puțin capul, dar în rest sunt ok”, le-a transmis el urmăritorilor săi.

Culiță Sterp a povestit cum s-a produs accidentul rutier de anul trecut

Amintim că pe data de 22 noiembrie 2023, Culiță Sterp a fost implicat într-un accident rutier la Cluj. El a scăpat nevătămat, însă celălalt șofer a avut nevoie de îngrijiri medicale. Timp de opt luni, s-a aflat sub control judiciar.

La un an de la accident, le-a povestit magistraților cum s-a întâmplat totul. Cântărețul a încercat să-i convingă pe judecători să să-i aplice procedura simplificată, deoarece și-a recunoscut vina. Cererea lui a fost însă respinsă, pentru că a fugit de la locul accidentului. Mai mult, consumase băuturi alcoolice și substanțe interzise.

Artistul a spus că a plecat de la locul accidentului pentru că era în stare de șoc. Atunci a crezut, de asemenea, că are nevoie la baie.

„A fost prima oară când am pățit așa ceva, îmi pare rău. Având un sentiment ciudat că mă trecea la baie şi nu-mi amintesc cum s-a produs accidentul rutier. Când mi-am revenit, țin minte că eram în parcul din spatele Teatrului. Am aflat de la dosar că a durat 15 -20 de minute, dar lucrurile s-au petrecut foarte repede, nu am conștientizat cât a durat starea de şoc. Când am auzit ambulanța, mi-am revenit, m-am prezentat polițiştilor și le-am spus că eu sunt șoferul implicat în accident. M-am interesat de starea victimei și m-am bucurat că nu a pățit nimic grav”, a declarat el pentru Clujust.

Consumase băuturi alcoolice și substanțe interzise

În momentul testării, polițiștii au constatat că artistul avea o alcoolemie de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Potrivit probelor biologice, consumase băuturi alcoolice și substanțe interzise.