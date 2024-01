Într-un interviu exclusiv acordat Fanatik, celebrul artist Ovidiu Lipan Țăndărică a dezvăluit motivul real al fugii sale, alături de colegii din trupa Phoenix, în Germania. De asemenea, el ne împărtășește detalii despre partenera sa de viață, alături de care se află de 20 de ani.

„Eu nu prea m-am jucat, abia după 30 de ani am început să recuperez (râde, n. red.). Eram foarte bun la instrumente și repetam, la un moment dat, cu trupa Scorpions în aceeași sală. Am avut o viață tumultoasă artistică, dar, revenind în România, am început să compun. În Germania am trăit ca într-o închisoare spirituală. Să fie clar, noi nu am fi plecat niciodată din țară dacă ni s-ar fi dat vize.

„Noi, oamenii, trăim cu antenele parabolice deschise, încercăm să dăm mai departe din experiența noastră. Eu, împreună cu managerul meu Radu Groza, am înființat o companie care promovează tinerele talente. Când eram tânăr nu știam deloc să umblu cu banii, cum îi primeam așa se duceau. Am fost un rebel și am cântat în formația Roșu și Negru de copil. Pe vremea aceea eram cuplați planetar la tot ce se întâmpla în perioada flower power. Până în ’77 am avut o copilărie extraordinară, nu am simțit constrângeri. În adolescență cântam 3 luni jumătate la mare. Asta până în ’74, ’75 când a scos Phoenix albumul Cantafabule și am început să umplem stadioane. Cred că asta e harul meu de Vărsător, să creez o energie pozitivă peste tot”, spune Ovidiu Lipan.