Protagonist al unui nou videoclip, Ovidiu Lipan Țăndărică dă dovada unei energii debordante, ale cărei secrete le dezvăluie fără ezitare.

Anul trecut, trupa Phoenix a sărbătorit 60 de ani de existență, în timp ce legendarul ei toboșar, Ovidiu Lipan Țăndărică, a împlinit 70 de ani în februarie.

Chiar și la vârsta aceasta, reputatul artist are energie ca în tinerețe. Ovidiu Lipan Țăndărică dezvăluie cum reușește să se mențină în această formă de invidiat.

Important este umorul, spune Ovidiu Lipan Țăndărică

„Mai stau, meditez, deschid chakrele, fac comunicare ancestrală. Mă echilibrez energetic. E foarte important sinele, să te recunoști și să pot să știi cam în ce direcție ești.

Înălțarea asta spirituală e foarte importantă și să-ți creezi o liniște a ta și poți chiar să primești mesaje care te propulsează, cumva, în ceea ce vrei să faci.

Foarte interesant pentru că, mai ales acum, în aglomerația asta și nebunia asta, totul la viteză, totul consumabil, fast-food muzical, din toate direcțiile, să fac muzici pe un șablon în care ai senzația, după o zi întreagă, că ai ascultat aceeași melodie, că tot se copiază, se copiază. E foarte importantă regăsirea de sine”, a declarat Ovidiu Lipan Țăndărică pentru Spectacola.

De altfel, artistul a ținut să sublinieze și că umorul este un ingredient obligatoriu dacă vrei să rămâi tânăr.

„Dacă dispar umorul, autoironia, ești un om pierdut. Și asta e o funcționalitate a tinereții fără bătrânețe”, a spus artistul.

Ține perfect ritmul

Și Jessie, tânăra artistă cu care Ovidiu Lipan Țăndărică a colaborat la videoclip, confirmă că a fost impresionată de energia artistului. Cei doi cântă și dansează împreună pe o piesă care, spun fanii, va fi șlagărul verii. Iar Ovidiu Lipan Țăndărică ține perfect ritmul cu mult mai tânăra lui parteneră de scenă.

„Vreau să-ți povestesc cum l-am cunoscut eu și cum l-am văzut prima oară pe Țăndărică pe scenă. Vorba ta, toboșarii stau de obicei în spate. Să știi că Țăndărică e cât se poate de în față, tot timpul.

Eram la Cluj și ne-a sunat Radu Groza să venim că are Ovidiu Lipan un concert, să-l vedem. Am zis bine, ne-a plăcut foarte mult ideea.

Când am ajuns acolo era seară, nu o să uit niciodată, ploua, dar în fața scenei, la Ovidiu, s-a strâns o grămadă de lume și când am ajuns acolo și am văzut, l-am văzut pe Ovidiu cum bătea în tobe.

Deci o energie ceva de nedescris, în momentul ăla am zis wow, stai puțin, nu pot să cred, ăsta e Ovidiu Lipan Țăndărică. Incredibil! Atunci l-am văzut prima oară pe Ovidiu”, a povestit și Jessie Baneș.