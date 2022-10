Culiţă Sterp, petrecere cu lăutari de ziua sa de naștere. Invitații au aruncat cu sute de euro

Marți, 25 octombrie, Culiţă Sterp a împlinit frumoasa vârstă de 30 de ani. În această zi specială, fostul concurent de la Survivor România a petrecut pe cinste alături de familia lui și de prietenii apropiați.

Vedeta a organizat o petrecere fabuloasă, unde s-au dat dedicații de 120.000 de euro. Artistul de muzică de petrecere a aruncat cu bani la propriu pe Florin şi Ionuţ Cercel, care au întreținut atmosfera într-un restaurantul din Hațeg, unde a avut loc marea petrecere.

„Înainte credeam și eu că sunt doar niște șervețele, dar…”, a spus un invitat, referindu-se la teancurile de bani care au fost aruncate pe jos.

Culiță Sterp a primit multe urări de bine din partea oamenilor care îl iubesc şi a ținut să le mulțumească fiecăruia în parte pentru că și-au răpit din timp pentru a-i transmite cele mai frumoase mesaje. Printre cei care i-au trimis mesaje de bine se numără membrii familiei sale și foști concurenți de la Survivor România.

Culiță Sterp, fericit și trist, după ce a împlinit 30 de ani: „Nu îmi vine să cred. Viață, unde te duci?”

Înainte de a începe petrecerea, vedeta și-a deschis sufletul și a explicat cum s-a simțit în ziua în care a împlinit 30 de ani.

„Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru urări. Mă și bucur și parcă sunt și trist. Nu-mi vine să cred cum au trecut 30 de ani, când te gândești, numai să îi numeri e greu. Bine, că nu mă simt eu ca la 30 de ani, mă simt ca la 20, dacă-i vorba. Parcă niciodată în viața mea nu am avut o stare ca și acum. Să am două sentimente în același timp: mă și bucur și mă și întristez. Nu-mi vine să cred, am făcut 30 de ani. Of, viață, unde te duci? Mai stai!”, a spus, marți, Culiță Sterp într-un instastory.

„La mulți ani, frumosul meu! Ești omul lângă care îmi doresc sa trăiesc o viață și să construim împreună tot ce ne-am propus și tot ce visăm când stăm să povestim până noaptea târziu. Nu ți-am spus până acum, dar când îmi spui ca ești fericit, îmi umpli sufletul de bucurie. Îți mulțumesc pentru ca alături de tine am o familie frumoasă și un înger de copil și îți mai mulțumesc pentru ca mă inspiri să fiu mai bună. Viața lângă tine a fost o continuă provocare din care mi-am luat cele mai faine lecții. Te iubesc și îți doresc să ajungi mai departe decât îți imaginezi, pentru că Dumnezeu îți va da după sufletul tău”, a scris, marți, Daniela Iliescu pe contul ei de Instagram.

La vârsta sa, Culiţă Sterp se bucură de o carieră de success, fiind unul dintre cei mai populari artişti din țara noastră, și de o familie iubitoare, care îi este alături mereu. În plus, chiar dacă a trecut printr-un divorţ, Culiță Sterp este foarte fericit alături de logodnica sa, Daniela Iliescu. Ea i-a dăruit un băieţel sănătos.